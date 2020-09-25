Tahliyesinin ardından Tuğçe'yi yine taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alındı (2) - Son Dakika

TUTUKLANDI

Muğla'da, iki ay önce üniversite öğrencisi Tuğçe Ç.'yi (21) taciz ve tehdit ettiği iddiası ile tutuklanıp, 22 Eylül'de elektronik kelepçe kontrolüyle serbest bırakılan Nurettin Şeyhmusoğlu (46), sosyal medyada tacize devam ettiği iddiasıyla tekrar gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Şeyhmusoğlu, çıkarıldığı mahkemece tekrar tutuklandı.

Selçuk AKBAŞ/ BODRUM, (Muğla),