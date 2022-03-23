Son dakika! Taksi ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, taksiyle otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında, Keşan- Enez kara yolu üzerindeki Siğilli köyü yakınlarında meydana geldi. Keşan'dan Enez yönüne giden Gökhan Çetintaş yönetimindeki 22 T 4054 plakalı taksi, karşı yönden gelen Ali Kenar idaresindeki 22 FK 739 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Ali Kenar olay yerinde hayatını kaybederken, araçta bulunan babası Ramadan Kenar ve taksi sürücüsü Gökhan Çetintaş yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ali Kenar'ın cenazesi, savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından hastane morguna konuldu. Kaza nedeniyle bir süre kapanan yol, araçların çekilmesiyle yeniden trafiğe açıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.