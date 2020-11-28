Son dakika... Taksim'de maske takmadığı için ceza yazılmak istenen kadın polise zor anlar yaşattı - Son Dakika

Son dakika... Taksim'de maske takmadığı için ceza yazılmak istenen kadın polise zor anlar yaşattı

28.11.2020 16:47
Son dakika... Taksim'de maske takmadığı için ceza yazılmak istenen kadın polise zor anlar yaşattı, System.String[]

Son dakika haberler: İSTİKLAL Caddesi'nde, maske takmadığı için ceza yazılmak istenen kadın polise zor anlar yaşattı.

İSTİKLAL Caddesi'nde, maske takmadığı için ceza yazılmak istenen kadın polise zor anlar yaşattı. Kimliğini vermemek için uzun süre direnen kadın, saç rengi nedeniyle durdurulduğunu iddia ederek polise, "Orada renkli saçlı, güzel görünür kamerada diye insan seçme. Kaç saniye gördün ya, 2 saniye görmüşsündür en fazla. Kameraları getirip şov yapıyorsun" dedi.

Koronavirüs salgının önlenmesine yönelik alınan tedbirler kapsamında İstiklal Caddesi'nde maske ve sigara  denetimi yapıldı. Polisin yaptığı denetimlerde, maske takmayan ve sigara içenlere idari para cezası uygulandı. Maske takmalarına rağmen burunlarını kapatmayan vatandaş ve turistler ise polis tarafından uyarıldı. İstiklal Caddesi'nde, insan yoğunluğunun bulunduğu caddelerde sigara içilmesini yasaklayan genelgeye çoğunlukla uyulduğu gözlenirken, büfe, lokanta ve restoranlardan aldıkları yiyecekleri yemek yemek için maskelerini çıkarmaları dikkat çekti.

POLİSE ZORLUK ÇIKARDI

Maskesini çenesine indirmiş halde yürüyen bir kadın, kendisini durdurarak ceza yazmak isteyen polislere zorlu anlar yaşattı. Polislerin kendine doğru geldiğini gören kadın, maskesini taktıktan sonra bir telefon mağazasına girdi. Arkasından mağazaya giren bir polisin maske takmadığı için kendisine ceza yazılacağını söylemesinin ardından dışarı çıkan kadın, maske takmadığının ispatlanmasını istedi. Polisin kimlik istemesine rağmen kimliğini vermemek için uzaklaşmaya çalışan kadın maskeyle yürüdüğünü iddia ederek  "Metrodan çıktım, bir nefes aldım, kapattım. Bu kadar basit. Kameraları getirip şov yapıyorsun. 'Başlarım senin şovuna'. Ne yapacaksın kimliğimi? Bana böyle davranamazsın, kaç saat gördün beni maskesiz. Maskesiz dolaşsam anlarım. Sen beni gördüğünde suratımda maske vardı. Maskesiz olduğumu ispatla o zaman. Beni maskesiz görmedin sen, ceza yazamazsın. Maskesiz dolaştığımı ispatlayın" diye konuştu.

KAMERALARA GÜZEL GÖRÜNÜR DİYE İNSAN SEÇMEPolisin kendisini maskesi olmasına rağmen özellikle durdurduğunu savunan kadın "Kameraları almış şov yapıyorlar. Orada renkli saçlı, güzel görünür kamerada diye insan seçme. Kaç saniye gördün ya, 2 saniye görmüşsündür en fazla" dedi. Yaklaşık 15 dakika boyunca kimlik vermemek için direnen kadın, ekip otosunun geldiğini görünce, polis merkezine gitmemek için kimliğini verdi. Maske takmadığı için idari para cezası uygulanan kadın daha sonra yoluna devam etti.

MASKESİZ DOLAŞMASI GÜVENLİK KAMERASINDAKadının maskesiz olarak caddede yürüdüğü anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kadının maskeyi çenesinin altına indirmiş şekilde yürüdüğü, polisi görünce uzaklaşmaya çalıştığı görülüyor.


- İstanbul
Son dakika... Taksim'de maske takmadığı için ceza yazılmak istenen kadın polise zor anlar yaşattı
Son dakika... Taksim'de maske takmadığı için ceza yazılmak istenen kadın polise zor anlar yaşattı
Son dakika... Taksim'de maske takmadığı için ceza yazılmak istenen kadın polise zor anlar yaşattı
Son dakika... Taksim'de maske takmadığı için ceza yazılmak istenen kadın polise zor anlar yaşattı
Son dakika... Taksim'de maske takmadığı için ceza yazılmak istenen kadın polise zor anlar yaşattı
Son dakika... Taksim'de maske takmadığı için ceza yazılmak istenen kadın polise zor anlar yaşattı
Son dakika... Taksim'de maske takmadığı için ceza yazılmak istenen kadın polise zor anlar yaşattı
Son dakika... Taksim'de maske takmadığı için ceza yazılmak istenen kadın polise zor anlar yaşattı
Son dakika... Taksim'de maske takmadığı için ceza yazılmak istenen kadın polise zor anlar yaşattı
Son dakika... Taksim'de maske takmadığı için ceza yazılmak istenen kadın polise zor anlar yaşattı
Son dakika... Taksim'de maske takmadığı için ceza yazılmak istenen kadın polise zor anlar yaşattı
Son dakika... Taksim'de maske takmadığı için ceza yazılmak istenen kadın polise zor anlar yaşattı
Son dakika... Taksim'de maske takmadığı için ceza yazılmak istenen kadın polise zor anlar yaşattı
Son dakika... Taksim'de maske takmadığı için ceza yazılmak istenen kadın polise zor anlar yaşattı
Son dakika... Taksim'de maske takmadığı için ceza yazılmak istenen kadın polise zor anlar yaşattı

İstiklal Caddesi, Sigara, Polis, Kadın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... Taksim'de maske takmadığı için ceza yazılmak istenen kadın polise zor anlar yaşattı - Son Dakika


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