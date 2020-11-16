Tarihi Vaniköy Camii'ndeki yangın: İmamla birlikte 5 kişinin ifadesi alındı - Son Dakika

Tarihi Vaniköy Camii'ndeki yangın: İmamla birlikte 5 kişinin ifadesi alındı

16.11.2020 13:43
Tarihi Vaniköy Camii'ndeki yangın: İmamla birlikte 5 kişinin ifadesi alındı, System.String[]

Yüksel KOÇ / İstanbul DHA TARİHİ Vaniköy Camii yangınına ilişkin olarak İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, bilgi sahibi sıfatı ile caminin imamı Mustafa Coşkun, eşi Havva Coşkun'un da aralarında bulunduğu 5 kişinin ifadesi alındı.

Yüksel KOÇ/ İstanbul DHA TARİHİ Vaniköy Camii yangınına ilişkin olarak İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, bilgi sahibi sıfatı ile caminin imamı Mustafa Coşkun, eşi Havva Coşkun'un da aralarında bulunduğu 5 kişinin ifadesi alındı.

Caminin imamı Mustafa Coşkun, "Caminin tamamı elektrikli yerden ısıtmalıdır. Yangının kadınlar bölümündeki elektrikli yerden ısıtma sisteminden kaynaklandığını düşünüyorum" dedi. Camiye bitişik lojmanda kaldıklarını, lojmanın caminin kadınlar bölümünün üst katında olduğunu söyleyen Mustafa Coşkun'un eşi Havva Coşkun'un, ilk olarak 11.00 sıralarında bir koku duyduğunu, önlem olarak kadınlar bölümünün elektrik sigortalarını kestiklerini ancak 13.10 sıralarında yangının çıktığını söylediği kaydedildi.

Tarihi Vaniköy Camii yangınına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında bilgi sahibi sıfatı ile 5 kişinin ifadesi alındı. Yangına ilişkin olarak, "Yangın çıkararak genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" ve "Kamu hizmetine ayrılmış mala zarar verme" suçlarından soruşturma başlatan İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, caminin imamı Mustafa Coşkun, eşi Havva Coşkun'un da aralarında bulunduğu 5 kişinin ifadesini aldı. İfadesinde 6.5 yıldır camide imamlık yaptığını söyleyen Mustafa Coşkun, camiye bitişik lojmanda ikamet ettiğini söyledi.

'YANGININ ELEKTRİKLİ YERDEN ISITMA SİSTEMİNDEN KAYNAKLANDIĞINI DÜŞÜNÜYORUM'Olay günü Şile'de olduğunu söyleyen Mustafa Coşkun, "Olay günü eşim beni 11.00 sıralarında aradı ve evde değişik bir koku olduğunu söyledi. Bizim ev camiye bitişik lojmandır. Lojmanın altında kadınlar bölümü var. Bende karşıdaki yalının güvenlik görevlisi Zeki Memiş'i arayarak yalının teknisyeni Vahdettin Beyhan'ın kontrol etmesini istedim. Ben, dışarıda işim olduğu için gidemedim. Sonradan Zeki Memiş'i tekrar aradığımda sıkıntı olmadığını söyledi. Tedbir olarak caminin bayanlar bölümünün elektrik sigortalarını indirdiklerini söyledi. Saat 13.10 sıralarında eşim beni aradı ve kadınlar bölümünün yanmaya başladığını söyledi. Bende apar topar camiye gittim. 14.00 sıralarında camiye vardım. Gittiğimde itfaiyenin soğutma işlemi yaptığını gördüm. Yangından dolayı cami kullanılmaz hale gelmişti. Evde ısıtma sistemi yoktur. Doğalgaz için başvurduk ancak henüz bağlanmadı. Bizden önce kalanlar soba ile ısınıyormuş. Caminin tamamı elektrikli yerden ısıtmalıdır. Yangının kadınlar bölümündeki elektrikli yerden ısıtma sisteminden kaynaklandığını düşünüyorum. Bugüne kadar ısıtma sistemi ile sorun yaşanmadığını biliyorum. Olayla ilgili şüpheli bir durum saptanması halinde davacı ve şikayetçiyim" dedi.

İMAMIN EŞİ KOKUYU İKİ SAAT ÖNCE ALMIŞİmam Mustafa Coşkun'un eşi Havva İmam da bilgi sahibi sıfatı ile verdiği ifadede, olay günü saat 11.00 sıralarında caminin bitişiğindeki evlerinde farklı bir koku geldiğini belirterek, "Telefonla eşime haber verdim. Eşim caminin karşısındaki yalının güvenlik görevlisi aracılığı ile yine karşıdaki yalının teknisyeni Vahdettin Beyhan'a haber verdi. Vahdettin beyle beraber camiye girdik. Camide değişik bir koku vardı. Vahdettin bey kadınlar bölümünde bulunan elektrik sigortalarını tedbir amaçlı indirdi. Sonrasında Vahdettin beyle birlikte camiden çıktık. Çocuklarla kahvaltı yaptık. Kahvaltının ardından oğlumu kontrol amaçlı camiye yolladım. 13.10 gibi tekrar değişik bir koku duyunca dışarı çıkıp bakmak istedim. Bu esnada evimin kapısının dibinden duman geldiğini gördüm. Dışarı çıkınca kadınlar bölümünün içerisinde yangının başlamış olduğunu gördüm. Evim, kadınlar bölümünün üstündedir. Çevredekilere haber verdim. Yalı çalışanları ve balık tutan şahıslar yangını söndürmeye çalıştı. Sonrasında 110 ekibi olay yerine geldi ve yangını söndürdü. Oturduğum ev içerisinde bulunan eşyalarla birlikte yandı" dedi.

5 GÜN ÖNCE CAMİYİ İŞLETEN VAKFIN MÜTEVELLİ HEYETİNE GİRMİŞCaminin Şeyh Vani Mehmed Efendi Bin Bestam Vakfı'na ait olduğunu söyleyen Uğur Vanioğlu, bilgi sahibi sıfatı ile alınan ifadesinde, "Bu vakıf dedemizden kalmadır. Bende 10 Kasım 2020 tarihi itibari ile bu vakfın mütevellisiyim. Caminin içerisinde bulunan eşyaların envanteri Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü ve Üsküdar Müftülüğü'nde bulunmaktadır. Olay yerinde 7 adet çeşitli ebatlarda Arapça harflerle dini motifli çerçeve, 4 adet parçalanmış halı, bir adet süs eşyasını teslim aldım. Envanterde bulunan diğer eşyalar kullanılmaz haldeydi. Caminin yanmasında şüpheli bir durumun tespiti halinde davacı ve şikayetçiyim" dedi.

Bilgi sahibi sıfatı ile ifadesi alınan caminin karşısındaki yalıda çalışan güvenlik görevlisi Zeki Memiş ve Vahdettin Beyhan da Mustafa Coşkun, Havva Coşkun ve Uğur Vanioğlu'nun ifadelerine paralel ifade verdi.


Mustafa Coşkun, Vahdettin, Vaniköy, Yangın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tarihi Vaniköy Camii'ndeki yangın: İmamla birlikte 5 kişinin ifadesi alındı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Kıskançlık tartışması kanlı bitti! Gözü dönmüş koca, 6 çocuğunun annesine kurşun yağdırdı iPhone alabilmek için böbreğini satan genç, ömür boyu yatağa mahkum oldu Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifade ettiği acı reçeteyi değerlendirdi: Faizler en az 400 baz puan artırılacak "Bu cami benim" diyen kadın nedeniyle camiye gelenlerin sayısı 5 kişiye kadar düştü Erdoğan'la görüşen Gökçek'in keyfi yerinde! Ateş yakıp başında 'Çırpınırdı Karadeniz' şarkısını söyledi Sokak ortasında vahşet! Baldızına laf attığı için tartıştığı şahıslar boğazını kesti Müge Anlı'nın çağrısıyla 20 milyon lira bağış toplandı İBB'den büyük ses getiren 'Bir Başkadır' dizisine otobüs göndermesi: Öyle bir hattımız yok
Son Dakika! İçişleri Bakanlığı, Akşener'in Son Dakika! İçişleri Bakanlığı, Akşener'in "İmamoğlu'na Kanal İstanbul soruşturması açıldı" iddiasını yalanladı         
13:50
Kadıköy'de çekilen sular, deprem olacağından endişelenen vatandaşları korkuttu Kadıköy'de çekilen sular, deprem olacağından endişelenen vatandaşları korkuttu         
13:15
Sevgilisinin boğazını kesip tecavüz etti; çuval içine koyup aracıyla ezdi! Savunmasında ise Sevgilisinin boğazını kesip tecavüz etti; çuval içine koyup aracıyla ezdi! Savunmasında ise "Abartılıyor" dedi         
12:53
Oyun oynamak yerine ekonomiyi tartışan çocukların videosu sosyal medyada gündem oldu Oyun oynamak yerine ekonomiyi tartışan çocukların videosu sosyal medyada gündem oldu         
12:16
"En büyük hedefim bu sezon şampiyon olmak" diyen Emre'den Galatasaray'a gönderme         
11:55
Eski eşine şiddet uyguladığı iddiaları sonrası Cem Dizdar, TRT Spor'daki programına katılmadı Eski eşine şiddet uyguladığı iddiaları sonrası Cem Dizdar, TRT Spor'daki programına katılmadı         
11:50
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saraçoğlu'ndan koronavirüse karşı gargara önerisi! Tarifi bizzat verdi Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saraçoğlu'ndan koronavirüse karşı gargara önerisi! Tarifi bizzat verdi         
11:31
Son Dakika! Azerbaycan'a asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Başkanlığına sunuldu Son Dakika! Azerbaycan'a asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Başkanlığına sunuldu         
11:19
Boşanacakları konuşulan Sıla ve Hazer Amani çifti hakkında 2 bomba iddia Boşanacakları konuşulan Sıla ve Hazer Amani çifti hakkında 2 bomba iddia         
11:05
Berat Albayrak'ın babasından dikkat çeken çıkış: Liderin önüne çıkan çukur varsa doldurmak lazım Berat Albayrak'ın babasından dikkat çeken çıkış: Liderin önüne çıkan çukur varsa doldurmak lazım         
10:20
Son Dakika! Meral Akşener canlı yayında duyurdu: Kanal İstanbul'a karşı çıktığı için İmamoğlu'na soruşturma açıldı Son Dakika! Meral Akşener canlı yayında duyurdu: Kanal İstanbul'a karşı çıktığı için İmamoğlu'na soruşturma açıldı         
09:58
Köy yoluna giren sürücüler, yolun ortasında duran mezarı görünce şaşıp kalıyor Köy yoluna giren sürücüler, yolun ortasında duran mezarı görünce şaşıp kalıyor         
09:57
Mazgalı izleyen köpeğin sırrı çözüldü! Kovaladığı fareden sonra böyle olmuş Mazgalı izleyen köpeğin sırrı çözüldü! Kovaladığı fareden sonra böyle olmuş         
09:52
Döviz kurundaki sert düşüş ikinci el otomobil piyasasındaki canlılığı yavaşlattı Döviz kurundaki sert düşüş ikinci el otomobil piyasasındaki canlılığı yavaşlattı         
09:29
Cumhurbaşkanı Danışmanı iddiayı doğruladı! Formula 1 kutlamalarında şampanya kullanılmadı Cumhurbaşkanı Danışmanı iddiayı doğruladı! Formula 1 kutlamalarında şampanya kullanılmadı         
09:15
Putin'den Karabağ anlaşmasını okumasını öneren yardımcısına yanıt: Neden okumalıyım ki? Zaten ben yazdım Putin'den Karabağ anlaşmasını okumasını öneren yardımcısına yanıt: Neden okumalıyım ki? Zaten ben yazdım         
00:27
Koku kaybı, ateş ve öksürüğe göre daha ciddi bir koronavirüs belirtisi Koku kaybı, ateş ve öksürüğe göre daha ciddi bir koronavirüs belirtisi         
22:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2020 14:04:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Tarihi Vaniköy Camii'ndeki yangın: İmamla birlikte 5 kişinin ifadesi alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei