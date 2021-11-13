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Son dakika! TİKA'dan Kazakistan'da hastaneye tıbbi malzeme desteği - Son Dakika

Son dakika! TİKA'dan Kazakistan'da hastaneye tıbbi malzeme desteği

13.11.2021 14:59
Son dakika! TİKA'dan Kazakistan'da hastaneye tıbbi malzeme desteği

Son dakika haberler: NUR Türk İş Birliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kazakistan'ın Türkistan kentinde faaliyet gösteren Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi'nin tıp fakültesi hastanesine tıbbi malzeme desteğinde bulundu.

NUR Türk İş Birliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kazakistan'ın Türkistan kentinde faaliyet gösteren Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi'nin tıp fakültesi hastanesine tıbbi malzeme desteğinde bulundu.

TİKA'nın Ekipman Desteği Projesi kapsamında Ahmet Yesevi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne hasta yatağı, elektronik motorlu hasta karyolası, buzdolabı, yemek masası ve komodin olmak üzere toplam 290 takım tıbbi malzeme teslim edildi ve kurulumları yapıldı.

Teslimat törenine, Ahmet Yesevi Üniversitesi Rektör Vekili Cengiz Tomar, Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Osman Acar ve hastane çalışanları katıldı.

TİKA Nur Sultan Program Koordinatörü İsmail Gürlek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu yardımın ilk olmadığını, TİKA olarak Türkistan ve çevresindeki illere uzun yıllardır sağlık hizmeti veren Ahmet Yesevi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne daha önce de yardımlarda bulunduklarını bildirdi.

Gürlek, bu kez daha çok tıbbi malzeme üzerinden yardım sağladıklarına işaret ederek, "Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Kazakistan Cumhuriyeti'ne ve Türkistan halkına tıbbi hizmet sağlamak, geleceğin doktorlarını eğitmek amacıyla 2008 yılında Türkiye Cumhuriyeti'nin mali destekleriyle açılmıştır. Bu vesileyle, dost ve kardeş Kazakistan'ın bağımsızlığının 30. yıl dönümü münasebetiyle tebrik eder, bu projemizin de Türkiye'nin tüm Türkistan halkına anlamlı bir hediyesi olarak kabul edilmesini belirtmek isteriz." ifadelerini kullandı.

Daha önce başkent Nur-Sultan'daki Multidisipliner Tıp Merkezi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi (FTR) Kliniği'ne de tıbbi malzeme desteğinde bulunduklarını hatırlatan Gürlek, "Bu doğrultuda TİKA olarak insan sağlığını ilgilendiren, insan odaklı benzeri projelerimizin devam etmesini ümit etmekteyiz." dedi.

Son dakika! TİKA'dan Kazakistan'da hastaneye tıbbi malzeme desteği
Son dakika! TİKA'dan Kazakistan'da hastaneye tıbbi malzeme desteği
Son dakika! TİKA'dan Kazakistan'da hastaneye tıbbi malzeme desteği
Son dakika! TİKA'dan Kazakistan'da hastaneye tıbbi malzeme desteği
Son dakika! TİKA'dan Kazakistan'da hastaneye tıbbi malzeme desteği

Ahmet Yesevi, Kazakistan, Türkistan, TİKA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! TİKA'dan Kazakistan'da hastaneye tıbbi malzeme desteği - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! TİKA'dan Kazakistan'da hastaneye tıbbi malzeme desteği - Son Dakika
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