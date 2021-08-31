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Son Dakika! Tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy yaşamını yitirdi - Son Dakika

Son Dakika! Tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy yaşamını yitirdi

31.08.2021 09:03

Son dakika! Tiyatro ve sinema sanatçısı Ferhan Şensoy 70 yaşında yaşamını yitirdi. Usta oyuncu Şensoy, iç kanama sebebiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Türk tiyatrosunun usta ismi, sinema ve televizyon oyuncusu Ferhan Şensoy, iç kanama nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Şensoy'un saat 02.30 sıralarında yaşamını yitirdiği belirtildi.

Ortaoyuncular tiyatrosunun resmi hesabından yapılan açıklamada "Tiyatromuzun kurucusu, ustamız Ferhan Şensoy'u, dün gece, bir süredir tedavi gördüğü hastanede, yapılan tüm müdahalelere rağmen kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz. Tüm sevenlerinin başı sağolsun…" ifadeleri kullanıldı.

Son Dakika! Tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy hayatını kaybetti

DERYA BAYKAL: KIZLARIMIN BABASINI KAYBETTİK

Şensoy'un 2 kızının annesi Derya Baykal, sosyal medya hesabından "Ustamı, kızlarımın babasını kaybettik çok üzgünüz…" açıklamasını yaptı.

Son Dakika! Tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy yaşamını yitirdi

KIZLARINDAN ŞENSOY'A VEDA MESAJI

Şensoy'un kızlarından Müjgan Ferhan Şensoy, "Babam uçtu göklere" paylaşımını yaparken, diğer kızı Derya Şensoy ise sosyal medya hesabından şunları yazdı: "Çok ama çok üzgünüm. Seni çok seviyorum babacım"

FERHAN ŞENSOY KİMDİR?

26 Şubat 1951 yılında doğan Ferhan Şensoy, Samsun'da dünyaya geldi. İlk öykü ve şiirleri Yeni Ufuklar ve Soyut dergilerinde 1969 yılında yayımlanan Şensoy'un, yazdığı skeçler de Devekuşu Kabare'de 1970 yılında oynanmaya başladı. Galatasaray Lisesi'nde de bir süre okuyan Şensoy, 1970 yılında Çarşamba Lisesi'nden mezun oldu.

1971 yılında Grup Oyuncuları çatısında ilk profesyonel oyunculuk deneyimini yaşayan Şensoy, 1972-1975 yılları arasında Fransa ve Kanada'da tiyatro eğitimine ve çalışmalarına Jerome Savary, Andre-Louis Perinetti gibi isimlerle devam ederken Montreal'de Ce Fou De Gogol adlı oyunuyla 1975'te En İyi Yabancı Yazar ödülünü aldı. Yine Montreal'de Theatre De Quatre - Sous'da da, yönetmenliğini yaptığı, Harem Qui Rit isimli müzikalde oynadı. Aynı yıl Türkiye'ye döndü.

1976'da Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu'nda, yazarlığını da yaptığı Dur Konuşma Sus Söyleme adlı oyunda rol alan Şensoy, Türk Yazarları Tiyatrosu'nda da oyunculuk ve yönetmenlik yaptı. Aynı sene ilk televizyon skeçlerini yazmaya başlayan Şensoy, Ali Poyrazoğlu'yla beraber rol aldığı bu skeçlerin birinde, bir garson rolüyle ilk kez televizyona çıktı.

2005 yılında sayıları 15'i bulan kitaplarının ilki olan Kazancı Yokuşu 1977 yılında yayımlanan Şensoy, 1980 yılında Ortaoyuncular'ı kurdu. Bugüne dek 50'yi aşkın oyunun oynandığı Ortaoyuncular bünyesinde Nöbetçi Oyuncular adlı bir gençlik grubu kurarak yeni tiyatro sanatçılarının yetiştirilmesine katkıda bulunan Şensoy, 1989 yılında Münir Özkul'dan Kel Hasan Efendi'nin Ortaoyuncuları Kavuğunu devraldı. 1990'da Küçük Sahne'ye taşınan Ortaoyuncular, 1989'da Şensoy'un tarihi SES tiyatrosunu onartmasından sonra SES-1885 tiyatrosuna taşındı.

1977'de ilk filmi Kızını Dövmeyen Dizini Döver'i çekti. 1986'da Parasız Yaşamak Pahalı oyununu film senaryosu olarak yeniden yazdı ve yönetmen olarak filmi çekti; Bir Bilen filminin senaryosunu yazdı, filmde oynadı ve yönetti. 1990'da Sezen Aksu ile Büyük Yalnızlık filminde oynadı.

1987'de yazıp yönettiği Muzır Müzikal adlı müzikal, gerici kesimin tepkisi ile karşılaştı. 7 Şubat 1987 günü oyunun 77. gösterisinden sonra sahnelendiği Şan Tiyatrosu şüpheli bir biçimde yandı; Şensoy 21 gün hapis cezasına çarptırıldı. Aynı yıl yazıp sahnelediği Ferhangi Şeyler adlı tek kişilik gösterisi 2004'te 1530. gösterime ulaştı.

Ferhan Şensoy, 1980'de oyuncu Derya Baykal ile evlendi, 1989'da kızı Müjgan Ferhan, 1990'da Neriman Derya doğdu; evlilikleri 2004 yılında sona erdi.

Son Dakika! Tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy yaşamını yitirdi

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Son Dakika Magazin Son Dakika! Tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy yaşamını yitirdi - Son Dakika Magazin


YORUMLAR (1)
  • Muharrem Töngüşlü : Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun.2 gün önce aklıma gelmişti bu adama ne olduda ekranlardan kayboldu diye düşünmüştüm. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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