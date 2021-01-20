Son dakika haber! Minik Aras çok sevdiği polis amcalarının ekip arkadaşı oldu - Son Dakika

Son dakika haber! Minik Aras çok sevdiği polis amcalarının ekip arkadaşı oldu

20.01.2021 12:59

Son dakika haberleri: Trabzon'da, polis olma hayalleri kuran 5 yaşındaki Aras Yavuz, hayalini kurduğu ekip aracıyla tur atmanın mutluluğunu yaşadı.

Trabzon'da, polis olma hayalleri kuran 5 yaşındaki Aras Yavuz, hayalini kurduğu ekip aracıyla tur atmanın mutluluğunu yaşadı.

Ortahisar ilçesine bağlı Çukurçayır Mahallesinde yaşayan minik Aras Yavuz'un çok sevdiği polis amcalarıyla bir araya gelme arzusuna, ekip aracıyla gezme hayaline kavuşturmak isteyen ailesi, sosyal medya üzerinden Trabzon Emniyet Müdürlüğü'ne ulaştı.

Bunun üzerine Yavuz ailesinin evine giden Trabzon Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, kendilerini polis üniformasıyla karşılayan 5 yaşındaki Aras'ın yüzünü güldürdü.

Polisleri çok sevdiğini belirten minik Aras, "Polis olmayı çok istiyordum. Çünkü polisler kötü adamları yakalıyor. Benim de en büyük hayalim polis olmak. Polisleri çok seviyorum. Onlar benim hayalimi gerçekleştirdiler." dedi.

Polis ekipleri ise, "Kıyafetinden görüldüğü gibi sen bizim ekip arkadaşımız olacaksın Aras." diye hitap ettikleri çocuğu alarak ekip aracına bindirdi.

Ekip aracıyla devriye gezen Aras, hayalini gerçekleştiren polis ekiplerine teşekkür etti.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü, gerçekleştirilen faaliyeti sosyal medya hesabından "Aras polis 5 yaşında. Minik yavrumuzun hayali polis olmak. Bize ulaştı. Ekip arkadaşımız oldu." paylaşımıyla duyurdu.

Son dakika haber! Minik Aras çok sevdiği polis amcalarının ekip arkadaşı oldu
Son dakika haber! Minik Aras çok sevdiği polis amcalarının ekip arkadaşı oldu
Son dakika haber! Minik Aras çok sevdiği polis amcalarının ekip arkadaşı oldu
Son dakika haber! Minik Aras çok sevdiği polis amcalarının ekip arkadaşı oldu

Trabzon Emniyet Müdürlüğü, Trabzon, Medya, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Minik Aras çok sevdiği polis amcalarının ekip arkadaşı oldu - Son Dakika


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