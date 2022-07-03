Son dakika... Trafik kazasında 5 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Olay yerindeki kazaya karışan araçlar
Kazada hayatını kaybedenlerin yerde yatan cansız bedenleri
Yakınlarının cenazelerin başında ağlaması
Polis ekiplerinin inceleme yapması
KONYA - Konya'da iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 5 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Alınan bilgiye göre, Konya-Beyşehir kara yolunun 55. kilometresinde iki otomobil çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Yaralılar Konya'daki hastanelere sevk edildi.
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