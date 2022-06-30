Son dakika: Trafik kazasında ölen karı koca birlikte defnedildi - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika: Trafik kazasında ölen karı koca birlikte defnedildi

30.06.2022 18:30

Son dakika haber: Trafik kazasında ölen karı koca birlikte defnedildi Karabük'te iki otomobilin çarpışması sonucu hayatını Salih ve Behiye Portakal defnedildi.

Trafik kazasında ölen karı koca birlikte defnedildi

KARABÜK - Karabük'te iki otomobilin çarpışması sonucu hayatını Salih ve Behiye Portakal defnedildi.

100. Yıl Mahallesi Bilgekent Camisi'nde ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedildi. Cenazeye, Salih ve Behiye Portakal'ın ailesi, Karabük Valisi Fuat Gürel, AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş ve sevenleri katıldı.

Olay

Safranbolu-Karabük karayolu Bulak Kavşağında meydana gelen kazada Ali Emre Gürel idaresindeki 45 B 5576 plakalı otomobil ile Karabük istikametine seyir halindeyken Bulak'tan Karabük'e seyreden Salih Portakal idaresindeki 78 AH 435 plakalı otomobile çarptı.

Kazada çarpmanın şiddetiyle araçtan dışarıya savrulan sürücü Salih ile eşi Behiye Portakal olay yerinde hayatını kaybederken, diğer araçta bulunan Bedirhan Erdoğan yaralandı.

Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından cenazeler hastane morguna kaldırılırken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan kazaya karışan sürücünün Karabük Valisi Fuat Gürel'in oğlu olduğu öğrenildi.

YORUMLAR
500
Son dakika haber | Tokat'ta minibüs kazasında ölen 4 kişinin kimlikleri tespit edildi Son dakika haber | Tokat'ta minibüs kazasında ölen 4 kişinin kimlikleri tespit edildi Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesimindeki trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesimindeki trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: Trafik kazasında ölen karı koca birlikte defnedildi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:12 Bayern Münih teknik direktörü Nagelsmann'ın muhabir Wurzenberger ile gizli ilişki yaşadığı ortaya çıktı! Genç kadın görevinden alındı
17:50 Erdoğan, "Teröristler iade edilmezse ne yapacaksınız?" sorusunu yanıtladı: Verilen söz yerine gelecek, sözü tutulmazsa Erdoğan'a da hesabını sor
17:23 Fenerbahçe, 10 Temmuz'da Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City ile hazırlık maçı yapacak
17:13 Kaza yaptığı araçtaki kadını bırakıp kaçan adam, dakikalar sonra motosikletle gelip olayı izledi
17:06 4 şehit mezarına "PKK" yazıp küfürler eden saldırgan tahliye edildi
17:03 A Erkek Milli Basketbol Takımı'nın Büyük Britanya karşılaşmasında 16 kişilik kadrosu belli oldu
17:00 32. NATO zirvesinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaptı: İsveç 73 teröristi Türkiye'ye iade edecek
16:56 Mehmet Ali Erbil'in hastane faturasına isyanına kardeşinden tepki geldi: 2 dakikada tanı konuluyorsa 30 senelik birikimdendir
16:39 ABD Başkanı Biden: Türkiye'ye F-16 satmamız ve modernize etmemiz gerekiyor, Kongre'den onay alacağımızı düşünüyorum
16:20 Amerikan Güreş sunucusu kürtaj yasağını eleştirerek dikkat çeken bir itirafta bulundu: Annemin uğradığı tecavüz sonucunda dünyaya geldim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2022 18:53:40. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika: Trafik kazasında ölen karı koca birlikte defnedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement