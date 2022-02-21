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Son dakika... Turgutlu'da bir kedi daha bacakları kesilmiş halde ölü bulundu - Son Dakika

Son dakika... Turgutlu'da bir kedi daha bacakları kesilmiş halde ölü bulundu

21.02.2022 18:44
Son dakika... Turgutlu'da bir kedi daha bacakları kesilmiş halde ölü bulundu

Son dakika haberler: MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, dört bacağı kesili halde kedi ölüsü bulundu.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, dört bacağı kesili halde kedi ölüsü bulundu. Bu olayla birlikte ilçede geçen 29 Ekim'den bu yana bacakları kesilerek öldürülen kedi sayısı 6'ya yükseldi.

Turgutlu'nun Selvilitepe Mahallesi'ndeki Hakan Uykan Parkı'nda, geçen 29 Ekim'de bacakları kesik halde 2 kedi ölüsü bulundu. Turgutlu Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Seyhan Sallıtepe, biri yetişkin diğeri yavru olan, 4 bacağı da kesilmiş 2 kedinin görüntülerini sosyal medya hesaplarından paylaştı. Sallıtepe'nin bu paylaşımı kısa sürede yayılırken, kedileri katleden kişi veya kişilere hayvan severlerden tepki geldi.

Geçen 17 ve 18 Kasım'da birer kedi daha 4 bacağı birden kesilmiş olarak ölü bulundu. Peş peşe ölü kedilerin bulunması 'seri kedi katili' olabileceği şüphesini akıllara getirdi. Turgutlu İlçe Emniyet Müdürü Harun Tutak, kedi ölümlerinin meydana geldiği bölgede incelemelerde bulundu. Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği bünyesinde, kedi ölümlerinin şüpheli ya da şüphelilerinin yakalanması için özel ekip oluşturuldu. 2'şer kişilik 6 polisten oluşan özel ekip, birden fazla kedinin ölü bulunduğu Selvilitepe Mahallesi'nde kamera kayıtlarını izleyip, detaylı incelemelerini sürdürürken, geçen 20 Kasım'da Turgutlu Devlet Hastanesi otoparkında 1 kedi, yine 4 bacağı kesilmiş halde ölü bulundu.EVİNDE BÜYÜ MALZEMELERİ BULUNAN ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILMIŞTISoruşturmada kapsamında geçen 29 Kasım'da N.U. (58), gözaltına alındı. Evindeki aramada büyü ile ilgili kitaplar ve büyü yapmakta kullandığı tahmin edilen yılan derisi, eşek kılı, deve tüyü, domuz yağı gibi malzemeler çıkan N.U., kedilerin de bacaklarını büyüde kullanmak için kestiği şüphesiyle sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.KEDİ ÖLÜMLERİ TEKRAR BAŞLADIKedi ölümleri sona erdi denilirken bugün Selvilitepe Mahallesi Manolya Sokak'taki bir parkın tel örgüleri kenarında 4 bacağı kesilmiş halde öldürülen kediyi görenler durumu polis ve zabıta ekiplerine bildirdi. Bu olayla birlikte geçen yıl 29 Ekim7den bu yana bacakları kesilerek öldürülen kedi sayısı 6'ya ytkseldi. Ayrıca bu olay ilçede 'seri kedi katili geri döndü' şeklinde yorumlandı. Polis, kedinin katledilmesiyle ilgili çalışma başlattı.

Turgutlu Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Seyhan Sallıtepe, "2-3 ay önce yaşadığımız bacakları kesilmiş kedi olayı devam ediyor. Şimdi yine bize denk geldi. Bunu hayvana yapan, yarın bir gün insana yapacak, çocuğa da yapacak. Bu duruma nasıl çözüm bulunacaksa bir an önce gereken yapılmalı. Bizler artık tükendik bu vakaları duymaktan. Artık yüreğimiz dayanmıyor" dedi.


Son dakika... Turgutlu'da bir kedi daha bacakları kesilmiş halde ölü bulundu
Son dakika... Turgutlu'da bir kedi daha bacakları kesilmiş halde ölü bulundu
Son dakika... Turgutlu'da bir kedi daha bacakları kesilmiş halde ölü bulundu
Son dakika... Turgutlu'da bir kedi daha bacakları kesilmiş halde ölü bulundu
Son dakika... Turgutlu'da bir kedi daha bacakları kesilmiş halde ölü bulundu
Son dakika... Turgutlu'da bir kedi daha bacakları kesilmiş halde ölü bulundu
Son dakika... Turgutlu'da bir kedi daha bacakları kesilmiş halde ölü bulundu
Son dakika... Turgutlu'da bir kedi daha bacakları kesilmiş halde ölü bulundu
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Son dakika... Turgutlu'da bir kedi daha bacakları kesilmiş halde ölü bulundu Son dakika... Turgutlu'da bir kedi daha bacakları kesilmiş halde ölü bulundu Sünnet Gölü'ndeki balık ölümlerine ilişkin inceleme başlatıldı Sünnet Gölü'ndeki balık ölümlerine ilişkin inceleme başlatıldı

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... Turgutlu'da bir kedi daha bacakları kesilmiş halde ölü bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... Turgutlu'da bir kedi daha bacakları kesilmiş halde ölü bulundu - Son Dakika
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