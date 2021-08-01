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Son Dakika: Türkiye'de 1 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 96 kişi vefat etti, 20 bin 890 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 1 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 96 kişi vefat etti, 20 bin 890 yeni vaka tespit edildi

01.08.2021 20:30

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vefat sayıları düne göre arttı. 1 Ağustos'ta kaydedilen 24 saatlik verilere göre 20 bin 890 vaka tespit edilirken vefat sayısı 96 ile tam 52 gün önceki seviyeyi gördü. İyileşen hasta sayısı 5 bin 752 olarak kaydedilirken günlük toplam test sayısı 251 bin 224 oldu.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 1 Ağustos'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre, 20 bin 890 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 96 olarak kayıtlara geçti.

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 5 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 5 bin 539 hasta taburcu olurken bugünkü test sayısı 251 bin 224'e yükseldi.

BAKAN KOCA'DAN AŞI UYARISI

Günlük koronavirüs tablosunu sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Koca, "Vaka sayılarındaki yükselişi durduracak olan bizim göstereceğimiz irade ve tedbirlere uyumdur. Aşı olun, kalabalıklardan uzak durun" ifadelerini kullandı.

VEFAT SAYISI 52 GÜN ÖNCEKİ SEVİYEDE

Koronavirüs tablosuna göre; vefat sayıları bugün 96 olarak kaydedildi. Bu seviye en son 10 Haziran 2021 tarihinde yani 52 gün önce görülmüştü.

1. DOZ AŞILAMADA ORTALAMA YÜZDE 66.11'E ULAŞILDI

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 66.11 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 44.16 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 73 milyon 371 bin 228'e yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 27 MİLYON 413 BİN 124 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 41 milyon 37 bin 606 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 27 milyon 413 bin 124 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 4 milyon 920 bin 498 kişiye aşı yapıldı.

DÜN VAKA SAYILARI 22 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 79 kişi hayatını kaybederken, 22 bin 332 de yeni vaka tespit edilmişti.

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Son Dakika Sağlık Son Dakika: Türkiye'de 1 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 96 kişi vefat etti, 20 bin 890 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika: Türkiye'de 1 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 96 kişi vefat etti, 20 bin 890 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika
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