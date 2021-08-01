Son Dakika: Türkiye'de 1 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 96 kişi vefat etti, 20 bin 890 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 1 Ağustos'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre, 20 bin 890 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 96 olarak kayıtlara geçti.
Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 5 bin 539 hasta taburcu olurken bugünkü test sayısı 251 bin 224'e yükseldi.
Günlük koronavirüs tablosunu sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Koca, "Vaka sayılarındaki yükselişi durduracak olan bizim göstereceğimiz irade ve tedbirlere uyumdur. Aşı olun, kalabalıklardan uzak durun" ifadelerini kullandı.
Koronavirüs tablosuna göre; vefat sayıları bugün 96 olarak kaydedildi. Bu seviye en son 10 Haziran 2021 tarihinde yani 52 gün önce görülmüştü.
Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 66.11 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 44.16 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 73 milyon 371 bin 228'e yükseldi.
Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 41 milyon 37 bin 606 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 27 milyon 413 bin 124 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 4 milyon 920 bin 498 kişiye aşı yapıldı.
Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 79 kişi hayatını kaybederken, 22 bin 332 de yeni vaka tespit edilmişti.
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