Son Dakika: Türkiye, deplasmanda Rusya ile 1-1 berabere kaldı - Son Dakika

Son Dakika: Türkiye, deplasmanda Rusya ile 1-1 berabere kaldı

11.10.2020 23:31

Son dakika: Milliler, Rusya'yı salladı ama yıkamadı. UEFA Uluslar B Ligi 3. maçında Türkiye, konuk olduğu Rusya ile ikinci yarıda üstün bir oyun sergilemesine rağmen 1-1 berabere kaldı.

Türkiye, UEFA Uluslar B Ligi 3. maçında Rusya'ya konuk oldu. Ay yıldızlılar, ilk yarısını geride kapattığı maçta sahadan 1 puanla ayrıldı.

Karşılaşmanın ilk golü 29. dakikada Anton Miranchuk'dan geldi ve ilk yarı Rusya'nın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarı özellikle Cengiz Ünder'in oyuna girmesiyle toparlanan milliler, 62. dakikada Kenan Karaman'ın golüyle 1-1'lik eşitliği yakaladı. Mücadelenin geri kalan dakikalarında başka gol olmayınca ay yıldızlılar, Ruya'dan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.

Bu sonucun ardından Türkiye grupta 2 puana yükselirken Rusya 3 maç sonunda puanını 7 yaptı ve liderliğini sürdürdü.

Ay yıldızlılar, grubun 4. maçında 14 Ekim Çarşamba günü Sırbistan'ı konuk edecek.

TARAFTARLAR MAÇI TRİBÜNDE TAKİP ETTİ

Moskova'da oynanan karşılaşmada tribünde taraftarlar da yer aldı. Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle stat kapasitesinin yüzde 30'u kadar taraftarın maçı tribünde izlemesine izin verildi. Yaklaşık 7 bin taraftar tribünde mücadeleyi sosyal mesafe kuralları çerçevesinde izledi.

MAÇTAN DAKİKALAR

Dakika 1: Karşılaşma hakemin çaldığı düdükle başladı.

Dakika 4: Rusya gole yaklaştı. Kullanılan korner vuruşunda Artem Dzyuba'nın kafa vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.

Dakika 15: Rusya'da Zhirkov sol kanattan ceza sahasına girmeyi denedi, ardından Zeki ile girdiği ikili mücadelede top kendisine çarptı ve auta çıktı.

Dakika 21: Zeki'nin savunma arkasına yolladığı uzun pasa Burak yetişemeyince top kaleci Shunin'de kaldı.

Dakika 29: Rusya, Anton Miranchuk'un golüyle 1-0 öne geçti. Zobnin'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Miranchuk'un vuruşu ağları havalandırdı.

Dakika 45: Mücadelenin ilk yarısı Rusya'nın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Dakika 46: Karşılaşmanın ikinci yarısı başladı.

Dakika 50: Milliler gole çok yaklaştı. Cengiz'in sağ kanattan yaptığı ortasına ceza sahasında Burak kafayı vurdu, şutu direğin dışına çarpıp auta gitti.

Dakika 54: Hakan Çalhanoğlu'nun yerden sert şutunda kaleci parmaklarının ucuyla topu kornere gönderdi.

Dakika 62: Milliler, Kenan Karaman ile skoru 1-1'e getirdi.

Dakika 66: Cengiz Ünder ile ikinci gole çok yaklaştık. Cengiz'in ceza sahası dışından vurduğu şutta kaleci topu kornere çeldi.

Dakika 78: Cengiz Ünder'in ceza sahası dışından vurduğu şutta top üst direkten döndü.

Dakika 85: Zeki'nin ceza sahasının sağ çaprazından çektiği şutu üstten dışarı gitti.

Dakika 90+2: Mücadele 1-1 sona erdi.

Son Dakika: Türkiye, deplasmanda Rusya ile 1-1 berabere kaldı

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Son Dakika Spor Son Dakika: Türkiye, deplasmanda Rusya ile 1-1 berabere kaldı - Son Dakika Spor

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