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Dışişleri Bakanlığı: Tel Aviv Büyükelçisi Ankara'ya çağrıldı - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığı: Tel Aviv Büyükelçisi Ankara'ya çağrıldı

Son Güncelleme: 04.11.2023 15:57

Dışişleri Bakanlığı, Tel Aviv Büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar’ın istişarelerde bulunmak üzere Ankara’ya çağırıldığını duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail tarafının ateşkes çağrılarını kabul etmeyerek sivil halka saldırılarını sürdürmesi üzerine Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar'ın Ankara'ya çağırıldığını açıkladı.

GAZZE'DE DURUMA VURGU YAPILDI

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İsrail tarafının ateşkes çağrılarını kabul etmeyerek sivil halka yönelik saldırıları sürdürmesinden, kesintisiz ve sürekli insani yardım girişine izin vermemesinden dolayı Gazze'de yaşanan insani trajedi dikkate alınarak, Tel Aviv Büyükelçimiz Şakir Özkan Torunlar'ın istişarelerde bulunmak üzere Ankara'ya çağırılması kararlaştırılmıştır" denildi.

ERDOĞAN DA RESTİ ÇEKTİ

Öte yandan Kazakistan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan da İsrail Başbakanı Netanyahu için sert ifadeler kullandı. Erdoğan açıklamasında "Şunu söyleyeyim, Netanyahu hiçbir şekilde bizim için muhatap alınabilir biri değil artık. Onu sildik attık" ifadelerini kullandı.

Tel Aviv, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanlığı: Tel Aviv Büyükelçisi Ankara'ya çağrıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dışişleri Bakanlığı: Tel Aviv Büyükelçisi Ankara'ya çağrıldı - Son Dakika
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