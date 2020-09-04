Son dakika! Türkiye Tenis Federasyonu İstanbul Tenis Merkezi açıldı

Bakan Kasapoğlu: Bu ülkenin pırıl pırıl evlatlarına tenisi öğreteceğiz, sevdireceğiz ve yarınların şampiyonlarını buralardan yetiştireceğiz

Cengiz Durmuş: İstanbul Tenis Merkezi, ülkemiz tenisi için bir milat niteliğinde

Murat Saygı : Dünya standartlarında bir tesiste yepyeni bir turnuvanın yayıncısı olmaktan dolayı mutluluk ve onur duydukGökhan Mendi: Bu tesis; birçok uluslararası önemli turnuvaların heyecanla takip edildiği bir merkez haline gelecekCenk KAYA/ İstanbul, - Türkiye Tenis Federasyonu İstanbul Tenis Merkezi, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katılımıyla açıldı. Açılışta Bakan Kasapoğlu'nun yanı sıra Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Sayın Cengiz Durmuş, TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi ve D-Smart İcra Kurulu Üyesi Sayın Murat Saygı yer aldı.25 bin m2 arazi üzerine kurulan İstanbul Tenis Merkezi, biri merkez kort olmak üzere dört maç kortu ve bir antrenman kortundan oluşuyor. Tüm kortları dünya standartlarında olduğu tesis, teknolojik ve teknik altyapı olarak uluslararası organizasyonların ihtiyaçlarına cevap verebilir nitelikte inşa edildi. 8 Eylül 'de başlayacak olan TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul ile kapılarını açacak olan Türkiye Tenis Federasyonu İstanbul Tenis Merkezi'nde dünya sıralamasında ilk 100'ün içerisinde yer alan yıldız isimlerin yanı sıra milli tenisçimiz Çağla Büyükakçay da ana tabloda mücadele edecek. BAKAN KASAPOĞLU: "BU ÜLKENİN PIRIL PIRIL EVLATLARINA TENİSİ ÖĞRETECEĞİZ, SEVDİRECEĞİZ VE YARINLARIN ŞAMPİYONLARINI BURALARDAN YETİŞTİRECEĞİZ"Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yaptığı konuşmada, "Çok güzel bir gün. Mutlu ve heyecanlıyız. Bakanlık olarak sporu tabana yaymak için birçok projemiz var. Sosyal, fiziksel ve ruhsal anlamda en temel çözüm yolu spor. Başarılı sporcuların vakıf üniversitelerinde burslu okutulmasına yönelik girişimlerimiz var. Bu ülkenin gençlerinin spora erişiminin sağlanması bizlerin görevi. Güvenlik görevlisinden, işçisine kadar tesisin bu hale gelmesi için emek veren herkese çok teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki burada çok güzel etkinlikleri ülkemizin güzide ev sahipliği ile gerçekleştireceğiz. Bu ülkenin pırıl pırıl evlatlarına tenisi öğreteceğiz, sevdireceğiz ve yarınların şampiyonlarını buralardan yetiştireceğiz. Bu manada Sayın Cumhurbaşkanımızın İstanbul için başlatmış olduğu seferberliği çok güçlü bir şekilde devam ettirdiğimizi söyleyebilirim. İstanbul Tenis Merkezi'ni dünyadaki önemli tenis merkezlerinden bu tesisin bir okul olarak, bir eğitim ve kamp merkezi olarak, İstanbulluların kolayca erişebileceği bir spor merkezi olarak hayırlar ve bereketler getirmesini diliyorum. Emeği geçen herkesi İstanbullular adına tebrik ediyor, spor dünyamız için hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" dedi.CENGİZ DURMUŞ: "İSTANBUL TENİS MERKEZİ, ÜLKEMİZ TENİSİ İÇİN BİR MİLAT NİTELİĞİNDE"Gençlik Spor Bakanlığı'na destekleri için sonsuz şükranlarını sunan Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, "Türkiye Tenis Federasyonu olarak tenisin ülke geneline yayılması ve Türkiye'nin bir tenis ülkesi olabilmesi en önemli hedeflerimizden biri. Bu hedefimiz doğrultusunda sürdürdüğümüz çalışmaların bir meyvesi olan Türkiye Tenis Federasyonu İstanbul Tenis Merkezi, ülkemiz tenisi için bir milat niteliğinde. Yeni merkezimiz ile dünyanın en stratejik noktalarından biri olan İstanbul'da, tenisin merkezi olabilecek bir tesise kavuştuk. 8 Eylül'de başlayacak yepyeni turnuvamız TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul ile İstanbul dünya tenis takviminin en önemli şehirleri arasında yerini aldı. Dünyanın en iyi tenisçilerinin uğrak noktası olacak tesisimiz, uluslararası turnuvalarda tarihi maçlara ev sahipliği yaparken aynı zamanda sporcuların gelişimlerini sağlayabilecekleri bir kamp merkezi olarak da Türk sporuna hizmet verecek. Tenisin kalbinin İstanbul'da atmasını sağlayacak TTF İstanbul Tenis Merkezi projemize destek vererek bu önemli tesisi ülke sporuna kazandırmamıza vesile olan Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkürlerimi sunuyorum" şekilde konuştu.MURAT SAYGI: "DÜNYA STANDARTLARINDA BİR TESİSTE YEPYENİ BİR TURNUVANIN YAYINCISI OLMAKTAN DOLAYI MUTLULUK VE ONUR DUYDUK"D-Smart İcra Kurulu Üyesi Sayın Murat Saygı, "Dünya standartlarında bir tesiste yepyeni bir turnuvanın yayıncısı olmaktan dolayı mutluluk ve onur duyduk. Eğitim ve spor hayatının birlikte ilerlemesi ülkemizin geleceği için çok önemli olduğuna inanıyorum. Hizmete açılan İstanbul Tenis Merkezi'nin Türk tenisinin gelişmesinde ve tabana yayılmasında önemli rol oynayacak" diye konuştu.GÖKHAN MENDİ: "BU TESİS; BİRÇOK ULUSLARARASI ÖNEMLİ TURNUVALARIN HEYECANLA TAKİP EDİLDİĞİ BİR MERKEZ HALİNE GELECEK"

Türk Ekonomi Bankası (TEB) Bireysel ve Özel Bankacılıktan Sorumlu Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi ise yaptığı açıklamada şunları dile getirdi: "TEB olarak, yaklaşık 10 yıldır, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Tenis Federasyonu ile ortak hedef ve vizyonda tenis sporunun gelişimine katkı sunmaktan büyük gurur duyuyoruz. Şu anda, ülkemizi uluslararası arenada temsil edecek geleceğin 'raketlerini' yetiştireceğimiz, yepyeni bir tesisin açılışında birlikteyiz. İnanıyorum ki bu tesis; birçok uluslararası önemli turnuvaların heyecanla takip edildiği bir merkez haline gelecek."