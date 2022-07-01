Son dakika: Ukraynalı turist, yaşam savaşını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika: Ukraynalı turist, yaşam savaşını kaybetti

01.07.2022 16:02
Son dakika: Ukraynalı turist, yaşam savaşını kaybetti

Son dakika haberine göre Muğla'nın Bodrum ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren ve hastanede tedavi altına alınan Ukraynalı turist, hayatını kaybetti.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren ve hastanede tedavi altına alınan Ukraynalı turist, hayatını kaybetti.

Olay, önceki gece Torba Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tatil için arkadaşı ile ilçeye gelen 26 yaşındaki Ukraynalı Anastasına Zahlıada, iddiaya göre alkol aldıktan sonra Torba sahilinde denize girdi. Bir süre sonra fenalaşan Zahlıada, boğulma tehlikesi geçirerek çırpınmaya başladı. Çevredekilerin yardımıyla baygın şekilde karaya çıkarılan Ukraynalı turist, ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Genç turist, sağlık ekiplerince yapılan müdahale ile hayata döndürüldü. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan turist, saatler süren yaşam savaşını kaybetti. Cenazesi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. - MUĞLA

YORUMLAR
500
Fethiye'de yürüyüş esnasında düşerek yaralanan İngiliz turist kurtarıldı Fethiye'de yürüyüş esnasında düşerek yaralanan İngiliz turist kurtarıldı Avukat katılmayınca duruşma ertelendi Avukat katılmayınca duruşma ertelendi
Kaynak: İHA

turist, Bodrum, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: Ukraynalı turist, yaşam savaşını kaybetti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:52 Evleneceği gün, annesini kaybeden kız gözyaşlarına boğuldu
15:40 Milyonların merakla beklediği asgari ücret zammı saat 16.00'da Erdoğan tarafından açıklanacak
15:38 Devlerin aşkı vuslata erdi! Cedi Osman-Ebru Şahin çifti bu akşam evleniyor
15:31 İzmit'te ailesinin "kayıp" olarak bildirdiği gencin cansız bedeni otel odasında başından vurulmuş halde bulundu
15:27 Bir Meksika geleneği: Yavru timsahla evlenen belediye başkanı, timsahın duvağını kaldırıp alnından öptü
15:22 E-ticarette tekelleşmeye son verecek yasa teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
15:16 "Eyüpspor'a gidecek" denilen Kazımcan Karataş, resmen Galatasaray'da!
14:58 Simite yüzde 25 zam geldi: 100 gramlık simitin fiyatı 5 liraya yükseldi
14:54 PSG yönetiminden bomba karar! Messi ve Neymar ile yolları ayırmayı planlıyorlar
14:34 Biden'ın Türkiye'ye F-16 satışına yeşil ışık yakmasına ABD'li senatörlerden tepki: Bunları duymak şok edici oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2022 16:19:43. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika: Ukraynalı turist, yaşam savaşını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement