Son dakika haberleri: Uyuşturucu satıcılarına jandarmadan nefes kesen operasyon - Son Dakika

Uyuşturucu satıcılarına jandarmadan nefes kesen operasyon

Mersin'de 9 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 6 şüpheli yakalandı, çok miktarda uyuşturucu ve ruhsatsız silah ele geçirildi

MERSİN - Mersin'de 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu ve ruhsatsız silah ele geçirilirken, 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, özellikle genç nüfusu hedef alan 'torbacı' tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlatan ekipler, merkez Mezitli ve Erdemli ilçelerinde tespit edilen şüpheli şahısları takibe aldı. Yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin yakalanmasına yönelik Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 9 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 6 şüpheli yakalayarak gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 1 kilo 780 gram kubar esrar, 246 gram metamfetamin, 142 adet uyuşturucu hap, 640 kök kenevir, 2 tabanca, 4 av tüfeği ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 3 bin 250 TL para ele geçirildi.

6 şüpheli haklarında 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan soruşturma başlatılırken, işlemleri tamamlanmak üzere Mersin İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.