Isparta'da geçen sene 25 Eylül'de sabaha karışı meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Uzman Çavuş Kemal Hayta'nın geçirdiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza geçtiğimiz yıl yaşandı. Antalya İl Jandarma Komutanlığında görevli Uzman Çavuş Kemal Hayta'nın kullandığı 07 MAP 44 plakalı otomobille Y.D.'nin kullandığı otomobil kavşakta çarpıştı. Oğlunu üniversiteye kayıt ettirmek üzere Antalya'dan kullandığı otomobille Isparta'ya geldiği sırada trafik kazası yaptı. Kazada hayatını kaybeden Uzman Çavuş Kemal Hayta'nın cenazesi, bir gün sonra memleketi Konya'nın Ereğli ilçesinde toprağa verildi Kazada yaralanan Hayta'nın eşi ve oğlu, tekerlekli sandalye ile cenaze törenine katıldı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

İki aracın kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Antalya istikametinden Kolçelik Kavşağına gelen Uzman Çavuş Kemal Hayta'nın kullandığı otomobile, şehir merkezinden Çünür istikametine seyir halindeki Y.D.'nin kullandığı otomobilin çarptığı anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

(Muhammed Enes Yapalıkan/ İHA)