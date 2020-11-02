Son dakika: Vahşi cinayetin zanlısı: Mırıldanıp duruyordu, öldürmek istedim, öldürdüm (2) - Son Dakika

Son dakika: Vahşi cinayetin zanlısı: Mırıldanıp duruyordu, öldürmek istedim, öldürdüm (2)
02.11.2020 15:01
Bir son dakika haberine göre SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI Konya'nın Bozkır ilçesinde Mücahit Minaz tarafından vahşice öldürülen Mustafa Sömek, bugün Çağlayan Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Konya'nın Bozkır ilçesinde Mücahit Minaz tarafından vahşice öldürülen Mustafa Sömek, bugün Çağlayan Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi. Akli dengesinin yerinde olmadığı bildirilen Sömek'in ilçe halkı tarafından sevilen biri olduğu öğrenildi.
Öte yandan polis tarafından yapılan araştırmalar sonunda katil zanlısı Minaz'ın, Sömek'i tanımadığı ortaya çıktı. Mücahit Minaz'n ailesiyle yaşadığı Almanya
'da uyuşturucu bağımlısı olduğu için bir süre cezaevinde kaldığını belirlendi.
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