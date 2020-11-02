Son dakika: Vahşi cinayetin zanlısı: Mırıldanıp duruyordu, öldürmek istedim, öldürdüm (2) - Son Dakika

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Konya'nın Bozkır ilçesinde Mücahit Minaz tarafından vahşice öldürülen Mustafa Sömek, bugün Çağlayan Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi. Akli dengesinin yerinde olmadığı bildirilen Sömek'in ilçe halkı tarafından sevilen biri olduğu öğrenildi.