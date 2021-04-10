Son dakika! Yatırımcı rehberi (1)

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa yatırımcısına kaybettirirken, altın, dolar ve avro kazandırdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 2,58 kayıpla 1.393,24 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 1.373,65, en yüksek 1.445,13 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 4,18 düşüşle 1.322,42 puana, Sanayi Endeksi yüzde 1,53 azalışla 2.619,96 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 2,59 düşüşle 1.162,61 puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 0,64 kayıpla 1.960,72 puana geriledi.

Yataş en çok prim yapan hisse oldu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 13,80 ile Yataş oldu. Onu yüzde 7,66 ile Ereğli Demir Çelik, yüzde 7,07 ile Tat Gıda takip etti.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 10,81 ile İhlas Holding, yüzde 9,44 ile Kartonsan, yüzde 9,19 ile Konya Çimento olarak sıralandı.

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi sıralamasında ilk üçte 5 milyar 50 milyon 189 bin 915 lirayla Garanti Bankası, 4 milyar 533 milyon 775 bin 360 lirayla Emlak Konut GMYO, 3 milyar 701 milyon 344 bin 314 lirayla Koza Altın yer aldı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 65 milyar 725 milyon 443 bin lirayla Ford Otosan, 57 milyar 85 milyon lirayla Ereğli Demir Çelik, 48 milyar 816 milyon 37 bin 463 lirayla Koç Holding şeklinde sıralandı.

Altın ve dolar yükseldi

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,10 kazançla 458,20 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,10 artışla 3 bin 39 liraya yükseldi.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,31 değer kazanarak 8,1710 liraya, avro yüzde 1,58 artarak 9,7230 liraya yükseldi.

Geçen hafta 11,2870 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,31 kayıpla 11,2520 liraya geriledi. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 2,20 kazançla 8,8600 liradan kapandı.

Yatırım fonları

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,55, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,80 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 1,73 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu.

(Sürecek)