Son dakika: Yatırımcı rehberi (5)

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 1,36 ile "QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF" oldu.
"Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF" ise 0,94'lük gerilemeyle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|806,790288
|-1,36
|İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon
|0,992054
|-0,84
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,103313
|-0,76
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,095241
|-0,42
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,046273
|-0,40
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,040639
|-0,34
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,075357
|-0,30
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,045518
|-0,28
|Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu
|0,061693
|-0,27
|Oyak Portföy Altın Katılım Fonu
|1,008365
|-0,25
|Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,015992
|-0,94
|Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,137145
|-0,28
|HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
|0,055449
|-0,26
|VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
|0,114119
|-0,25
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,107378
|-0,25
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,048621
|-0,24
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF
|0,017400
|-0,22
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,104251
|-0,22
|Metlife Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,016326
|-0,22
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF
|0,060006
|-0,22
(Sürecek)
Kaynak: AA
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