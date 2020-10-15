Son Dakika | Yemen'deki çatışmalarda üst düzey 2 Husi milis öldü - Son Dakika

Son Dakika | Yemen'deki çatışmalarda üst düzey 2 Husi milis öldü

15.10.2020 00:11
Son Dakika | Yemen'deki çatışmalarda üst düzey 2 Husi milis öldü, System.String[]

Bir son dakika haberine göre Yemen ordusu, ülkenin batısında yer alan Hudeyde ilindeki çatışmalarda İran destekli Husi milislerden 2 üst düzey komutanın öldüğünü açıkladı.

Yemen ordusu, ülkenin batısında yer alan Hudeyde ilindeki çatışmalarda İran destekli Husi milislerden 2 üst düzey komutanın öldüğünü açıkladı.

Batı Sahili Ortak Güçler Sözcüsü Albay Vaddah ed-Debiş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Husilerin, Hudeyde'de Ortak Güçler'e ait mevzilere saldırı düzenlediğini belirtti.

Debiş, saldırı sonrası çıkan çatışmada, Husilere bağlı 10'uncu Tugay komutanı ve Husilerin Birleşmiş Milletler (BM) Yeniden Düzenleme Koordinasyon Komitesi (RCC) ile irtibat ekibinde yer alan Ahmed Cabir el-Matari'nin öldürüldüğünü ifade etti.

Orduya bağlı Amalika (Devler) Tugayları tarafından yapılan yazılı açıklamada da Husilerin, Hudeyde'nin güneyinde orduya ait mevzilere saldırı düzenlediği aktarıldı.

Söz konusu saldırıda "daha önce İran'da eğitim almış Husi grubun üst düzey liderlerinden ve Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi'ye yakın" olduğu ifade edilen Ebu el-Betul el-Akhumi'nin öldürüldüğü kaydedildi.

Husilerden konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Stockholm Anlaşması ve bölgede tırmanan çatışmalar

BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, Yemenli tarafları 2 yıl önce İsveç'in başkenti Stockholm'de bir araya getirmiş, krizin çözümü için Husiler ile hükümet yetkilileri arasında 6 Aralık 2018'de başlayan görüşmeler 13 Aralık 2018'de anlaşmayla sona ermişti.

Yemen hükümeti ile Husiler arasında esir değişimi, Hudeyde'de ateşkes, limanlar ve Taiz'in durumuyla ilgili Stockholm Anlaşması imzalanmıştı.

Ancak tarafların birbirlerine yönelttikleri suçlamalar nedeniyle anlaşma uygulanamamasına ek olarak son iki haftada Hudeyde'de taraflar arasındaki çatışmaların tırmandığı gözlemleniyor.

BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths cuma günü yaptığı açıklamada, Hudeyde'de ateşkes çağrısını yinelemişti. BM yetkilisinin çağrısı çatışma taraflarınca memnuniyetle karşılanmasına rağmen Hudeyde'deki çatışmalar karşılıklı suçlamaların gölgesinde devam etmişti.

Husiler Hudeyde kent merkezi ile stratejik önemi haiz limanı, hükümet güçleri ise kentin güney ve doğu girişlerini kontrol altında bulunduruyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Birleşmiş Milletler, Stockholm, Yemen, İran, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Yemen'deki çatışmalarda üst düzey 2 Husi milis öldü - Son Dakika

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