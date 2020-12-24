Yeni Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu görevine başladı (2) - Son Dakika

Yeni Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu görevine başladı (2)

24.12.2020 17:19

Moldova'da yeni Cumhurbaşkanı Maia Sandu, yemin ederek görevine başladı.

Moldova'da yeni Cumhurbaşkanı Maia Sandu, yemin ederek görevine başladı.

Başkent Kişinev'deki Cumhuriyet Sarayı'nda düzenlenen yemin törenine, Parlamento Başkanı Zinaida Greçanıy, Anayasa Mahkemesi Başkanı Domni?a Manole'nin yanı sıra eski Cumhurbaşkanı Mircea Snegur, ülkedeki siyasi parti ve diplomatik misyon temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Sandu, törende anayasaya el basarak yemin etti.

Cumhurbaşkanı Sandu, burada yaptığı konuşmada, görevi sırasında Avrupa Birliği'ne entegrasyon süreci ilkelerini benimseyeceğini belirterek, "Ülkenin çıkarlarına saygı duyacağımı garanti ediyorum. İç siyasetin devamı olacak dış siyasette duvarların yerine köprüler inşa edeceğim." dedi.

Erken parlamento seçimine gidilmesi gerektiğini belirten Sandu, "Bu, yasama organının temizlenmesi ve çıkmaz bir yoldan dönülmesinin tek yoludur." değerlendirmesinde bulundu.

Ülkeyi yolsuzluktan temizleyeceğini aktaran Sandu, konuşmasına Rusça, Ukraynaca, Bulgarca ve Gagauz Türkçesinde devam etti.

Daha sonra Cumhurbaşkanlığı binasına giden Sandu, cumhurbaşkanlığı görevini eski Cumhurbaşkanı İgor Dodon'dan teslim aldı.

Moldova'da cumhurbaşkanlığı seçimi

Moldova'da Cumhurbaşkanı İgor Dodon'un görev süresinin sona ermesi nedeniyle 1 Kasım'da seçime gidilmişti.

Merkez Seçim Komisyonu, ilk turda Eylem ve Dayanışma Partisi (PAS) lideri Maia Sandu'nun yüzde 36,16 oy alarak birinci, seçimlere "bağımsız aday" olarak katılan Dodon'un ise yüzde 32,61 oyla ikinci olduğunu açıklamıştı.

Adaylardan hiçbirinin yüzde 50'nin üzerinde oy alamaması nedeniyle seçim ikinci tura kalmıştı. 15 Kasım'da cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu yapılmıştı.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda Sandu yüzde 57,8 oy alarak seçimi kazanırken, rakibi İgor Dodon yüzde 42'de kalmıştı.

Dodon, 2016'da yapılan cumhurbaşkanı seçimini, ikinci turda yüzde 48 oy alan Sandu'ya karşı yüzde 52 oyla kazanmıştı.

Yeni Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu görevine başladı (2)
Yeni Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu görevine başladı (2)
Yeni Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu görevine başladı (2)
Yeni Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu görevine başladı (2)

Cumhurbaşkanı, Parlamento, Kişinev, Moldova, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yeni Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu görevine başladı (2) - Son Dakika


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