Son Dakika: YKS tercih sonuçları açıklandı - Son Dakika

Son Dakika: YKS tercih sonuçları açıklandı

Son Güncelleme: 19.08.2023 21:15

Son dakika: 2023-Yükseköğretim Kurumları Sınavı yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin internet sitesinden açıklandı.

ÖSYM, 2023-Yükseköğretim Kurumları Sınavı tercih sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI

Milyonlarca üniversiteli adayının merakla beklediği haber geldi. ÖSYM, 2023-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Öğrenciler sınav sonuçlarını ÖSYM'nin sitesinden görebilecek.

ÖSYM'NİN SİTESİ ÇÖKTÜ

Öte yandan sonuçların açıklanmasıyla birlikte çok sayıda kişi ÖSYM'nin sitesine girmeye başladı. Site, aşırı yoğunluktan dolayı çöktü.

Son Dakika: YKS tercih sonuçları açıklandı

YKS TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecek. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek.

Emre İliksiz
Sondakika.com - Güncel

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Son Dakika Güncel Son Dakika: YKS tercih sonuçları açıklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika: YKS tercih sonuçları açıklandı - Son Dakika
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