ÖSYM, 2023-Yükseköğretim Kurumları Sınavı tercih sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
Milyonlarca üniversiteli adayının merakla beklediği haber geldi. ÖSYM, 2023-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Öğrenciler sınav sonuçlarını ÖSYM'nin sitesinden görebilecek.
Öte yandan sonuçların açıklanmasıyla birlikte çok sayıda kişi ÖSYM'nin sitesine girmeye başladı. Site, aşırı yoğunluktan dolayı çöktü.
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecek. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek.
Son Dakika › Güncel › Son Dakika: YKS tercih sonuçları açıklandı - Son Dakika