Son Dakika: YKS tercih sonuçları açıklandı

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ÖSYM, 2023-Yükseköğretim Kurumları Sınavı tercih sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI

Milyonlarca üniversiteli adayının merakla beklediği haber geldi. ÖSYM, 2023-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Öğrenciler sınav sonuçlarını ÖSYM'nin sitesinden görebilecek.

ÖSYM'NİN SİTESİ ÇÖKTÜ

Öte yandan sonuçların açıklanmasıyla birlikte çok sayıda kişi ÖSYM'nin sitesine girmeye başladı. Site, aşırı yoğunluktan dolayı çöktü.

YKS TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecek. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek.