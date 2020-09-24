Son dakika! Zeki Müren'in 24'üncü ölüm yıl dönümünde evine ziyaretçi akını - Son Dakika

Son dakika! Zeki Müren'in 24'üncü ölüm yıl dönümünde evine ziyaretçi akını

Son dakika haberine göre TÜRK Sanat Müziği'nin unutulmaz ismi Zeki Müren, 24'üncü ölüm yıl dönümünde çok sevdiği Muğla'nın Bodrum ilçesinde anılıyor.

Son dakika! Zeki Müren'in 24'üncü ölüm yıl dönümünde evine ziyaretçi akını, System.String[]

TÜRK Sanat Müziği'nin unutulmaz ismi Zeki Müren, 24'üncü ölüm yıl dönümünde çok sevdiği Muğla'nın Bodrum ilçesinde anılıyor. Müren'in anısına, sanatçının uzun yıllar yaşadığı ve ölümünden sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından müzeye dönüştürülen evi, bir günlüğüne ücretsiz olarak ziyarete açıldı.

İzmir TRT Stüdyoları'ndaki programda 24 Eylül 1996'da fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Zeki Müren'in Bodrum'daki evi, ölüm yıl dönümünde ziyaretçilerin akınına uğradı. Zeki Müren'in Bodrum'da son yıllarını geçirdiği evi, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk Eğitim Vakfı (TEV) ve Mehmetçik Vakfı arasında imzalanan protokolle 8 Temmuz 2000'de müzeye dönüştürüldü. İki katlı müze, Müren'in 24'üncü ölüm yıl dönümünde hayranlarına ev sahipliği yaptı. Sanatçı'nın kişisel eşyalarından elbiselerine, plaklarından film arşivine, radyolarına, ödüllerine ve 1976 model klasik otomobiline kadar birçok eserin bulunduğu evi ziyaret eden hayranları, duygu dolu anlar yaşadı. Ölüm yıl dönümünde Sanat Güneşi'nin bir günlüğüne ücretsiz olarak ziyarete açılan müze evini ziyaret edenler, Müren'e olan hayranlıklarını dile getirdi.

Arkadaşı ile müzeyi gezen 26 yaşındaki Ersan Yıldız, merhum Zeki Müren'in fazlasıyla renkli bir yaşam sürmesine rağmen, sade bir evinin olmasıyla kendisi için huzurlu bir ortam yaratmış olmasının dikkatini çektiğini belirtip, "Sanırım o şatafatlı hayatından, kaostan biraz olsun kaçmak adına kendisi için dinlenme noktası yaratmış. Yaşımız yetmediği için Zeki Müren'i göremedik. Ama keşke görmüş olsaydık. Kendisinin çok büyük hayranıyız. Bugün evini gezdiğimiz için çok mutluyuz" diye konuştu.'TÜYLERİM DİKEN DİKEN OLDU'Merhum Zeki Müren'in müzeye dönüştürülen evini gezen yüksek lisans öğrencisi Sinem Ergün, "Kapıdan girdikten sonra tüylerim diken diken oldu. Sanki aramızda, yaşıyormuş gibi geldi. Bugün ayrıca kendisinin birçok özelliğini öğrendik. Gerçekten iyi bir sanatçıymış. Müzeye girdikten sonra özellikle sanat eserlerine baktım" dedi.Müzeyi gezen İbrahim Akalın da öncelikle Sanat Güneşi'nin evinin tarihi dokusunu çok beğendiğini belirtip, "Zeki Müren, Bodrum'da yaşamış ve burayı Tüm Türkiye'ye tanıtmış. Bu Bodrumlular için çok önemli bir şey. 24'üncü ölüm yıl dönümünde kendisini anıyoruz. Çok ikonik bir yaşamı olmuş. Bindiği bisikletini görünce bile mutlu oldum. Kendisini anlatması, evini anlatması çok ayrı bir kişilik olduğunu ortaya koymuş. Her daim onu anıyoruz" diye konuştu. Mustafa Ayten ise "Müzeyi gezerken o dönemlere gittim. Geçmişi adeta yeniden yaşadım. Müze o hissi yaşatıyor. Çocukluğumuz, onun şarkılarını dinlemekle geçti. Eskinin güzel olduğunu hissettim" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Müren içi saat 14.00'de evinin önünde tören düzenlenecek.


Zeki Müren, Bodrum, Muğla, Ölü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 10:55 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika! Zeki Müren'in 24'üncü ölüm yıl dönümünde evine ziyaretçi akını - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: İstanbul Valiliği: Deprem kaynaklı herhangi bir olumsuzluk şu ana kadar bildirilmemiştir Yapımı devam eden Kop tünelinde meydana gelen patlamada 8 işçi yaralandı Yeni doğan bebeğini ölüme terk eden vicdansız anneye müebbet hapis cezası Luis Suarez, gözyaşlarıyla veda etti ve kulübü eleştirdi: Barcelona bana güvenmedi Çin'in en zengin ismi şişe su üreten Zhong Shanshan oldu Fatih Portakal, Tekalif-i Milliye tweeti yüzünden 3 yıl hapis istemiyle yargılanmaya başlandı Kim Milyoner Olmak İster'de Cem Yılmaz sürprizi! Joker olarak yarışmaya katılıyor Avrasya Tüneli'ne trafik sıkışıklığını yüzde 90 azaltabilen sistem kuruldu
Prof. Dr. Ahmet Ercan, büyük İstanbul depreminin hangi fay kolunda olacağını işaret etti Prof. Dr. Ahmet Ercan, büyük İstanbul depreminin hangi fay kolunda olacağını işaret etti         
17:09
Altının kilogramı 456 bin 500 liraya geriledi Altının kilogramı 456 bin 500 liraya geriledi         
16:51
Son Dakika: İstanbul'da 4.2 büyüklüğünde deprem Son Dakika: İstanbul'da 4.2 büyüklüğünde deprem         
16:37
Hatalı basım 100 TL'lik iki banknotu DMD hastası çocuğunun tedavisi için 250 bin TL'ye satışa çıkardı Hatalı basım 100 TL'lik iki banknotu DMD hastası çocuğunun tedavisi için 250 bin TL'ye satışa çıkardı         
16:12
Eski gelin adayı Ayça Ekin Beğen, değişimiyle yıllar sonra gündem oldu Eski gelin adayı Ayça Ekin Beğen, değişimiyle yıllar sonra gündem oldu         
15:29
Yorumcu Cem Dizdar, Aboubakar'ın Beşiktaş'a transferini eleştirdi: Üstümü başımı parçalayacağım artık Yorumcu Cem Dizdar, Aboubakar'ın Beşiktaş'a transferini eleştirdi: Üstümü başımı parçalayacağım artık         
15:03
Kanalizasyondan çıkarılan dekor sıçan görenleri şaşkına çevirdi Kanalizasyondan çıkarılan dekor sıçan görenleri şaşkına çevirdi         
14:45
Kim Milyoner Olmak İster'de Cem Yılmaz sürprizi! Joker olarak yarışmaya katılıyor Kim Milyoner Olmak İster'de Cem Yılmaz sürprizi! Joker olarak yarışmaya katılıyor         
14:33
Apartman görevlisi ve eşi koronavirüse yakalandı, 500 kişi karantinaya alındı Apartman görevlisi ve eşi koronavirüse yakalandı, 500 kişi karantinaya alındı         
14:07
Avrasya Tüneli'ne trafik sıkışıklığını yüzde 90 azaltabilen sistem kuruldu Avrasya Tüneli'ne trafik sıkışıklığını yüzde 90 azaltabilen sistem kuruldu         
13:54
Plajda göğsü açılan Hazal Filiz Küçükköse, frikik kazası hakkında ilk kez konuştu Plajda göğsü açılan Hazal Filiz Küçükköse, frikik kazası hakkında ilk kez konuştu         
13:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın biber reçeli şaşkınlığı: İlk kez duydum, o nasıl oluyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın biber reçeli şaşkınlığı: İlk kez duydum, o nasıl oluyor?         
13:28
"Ersin Düzen 400 bin TL maaş alıyor" iddiasının arkasında duran milletvekili Atilla Sertel rest çekti: Beni mahkemeye versin         
13:19
Vezneci, arkadaşlarını uyardığı hatalı parayla 10 dakika sonra kendisi karşılaştı Vezneci, arkadaşlarını uyardığı hatalı parayla 10 dakika sonra kendisi karşılaştı         
13:19
Öğretmen çiftin canlı ders verdiği sırada balkondan düşen 20 aylık bebekleri yaşamını yitirdi Öğretmen çiftin canlı ders verdiği sırada balkondan düşen 20 aylık bebekleri yaşamını yitirdi         
12:31
Ünlü iş adamı Ali Ağaoğlu adasını 15 milyon dolara satışa çıkardı Ünlü iş adamı Ali Ağaoğlu adasını 15 milyon dolara satışa çıkardı         
10:24
Annesi bakkaldaydı! Evde yalnız bırakılan 3 yaşındaki çocuk 10. kattan düşerek hayatını kaybetti Annesi bakkaldaydı! Evde yalnız bırakılan 3 yaşındaki çocuk 10. kattan düşerek hayatını kaybetti         
10:02
Yağmur Aşık'ın Emre Aşık'ı öldürtmek için cinayet planı yaptığı ortaya çıktı Yağmur Aşık'ın Emre Aşık'ı öldürtmek için cinayet planı yaptığı ortaya çıktı         
10:01
Hırsızlık yapan genç kadın, güvenlik kameralarına yakalandı Hırsızlık yapan genç kadın, güvenlik kameralarına yakalandı         
09:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2020 17:35:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika! Zeki Müren'in 24'üncü ölüm yıl dönümünde evine ziyaretçi akını - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei