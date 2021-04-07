Geçen yıl evlendiği öğrenilen şehit Çakır'ın evinin Balıkesir 'de olduğu öğrenildi.

Şehadet haberinin duyulmasının ardından Çakır'ın ailesinin yakınları ve mahalle sakinleri evin önünde toplandı.

Çakır'ın İnegöl ilçesi Alanyurt Mahallesi'ndeki babaevine gelen askeri ve mülki yetkililer, aileye şehadet haberini iletti.

PKK/ YPG terör örgütünce Zeytin Dalı Harekat bölgesinde gerçekleştirilen saldırıda şehit olan uzman çavuş Gökhan Çakır 'ın şehadet haberi Bursa 'daki baba ocağına ulaştı.

Son Dakika › Güncel › Son dakika... Zeytin Dalı Harekat bölgesindeki saldırıda şehit olan uzman çavuşun Bursa'daki ailesine şehadet haberi ulaştı - Son Dakika

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