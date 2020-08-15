Son dakika! Zonguldak'ta otomobilin çarptığı yaya öldü - Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2020 23:35

Kaynak: AA

Dışişleri Bakanlığı'ndan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Fransa arasındaki anlaşmaya sert tepki: Anlaşma yapmaya yetkili değil

Türkiye yeni Navtex ilan etti! Doğu Akdeniz'de petrol ve doğal gazın izi sürülecek

Duygu Delen'in ölümü sonrası tutuklanan Mehmet Kaplan'ın bir kadının daha ölümüne neden olduğu ortaya çıktı