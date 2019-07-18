Son Dakika Haberleri: "Son derece rahatsız edici" davranışlar sergileyen yolcuya 95 bin euro fatura
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"Son derece rahatsız edici" davranışlar sergileyen yolcuya 95 bin euro fatura

3 saat önce

Londra Stansted Havalimanından Muğla'nın Dalaman ilçesine sefer yapan Jet2 Havayollarına ait uçakta sergilediği "son derece rahatsız edici" davranışları ile uçuşu engelleyen yolcuya 95 bin euro fatura kesildi ve aynı havayolu şirketi ile ömür boyu uçuş yasağı getirildi.

Londra Stansted Havalimanı'ndan Muğla'nın Dalaman ilçesine sefer yapan Jet2 Hava Yolları'na ait uçakta sergilediği "son derece rahatsız edici" davranışları ile uçuşu engelleyen yolcuya 95 bin euro fatura kesildi ve aynı hava yolu şirketi ile ömür boyu uçuş yasağı getirildi.

Jet2 Hava Yolları ile Dalaman'a seyahat eden uçağın kapılarını açma girişimi de dahil olmak üzere "saldırgan, taciz edici ve tehlikeli" tavırlar sergilemekle suçlanan Chloe Haines, uçağın 2 Typhoon tipi savaş uçağı eşliğinde Londra'ya geri dönmesine neden oldu. Hava yolu Şirketi, verilen zararı karşılamak üzere Haines'in 95 bin eurodan fazla ceza ödemesi gerektiğine karar verdi. Chloe Haines aynı zamanda Jet2 Hava Yolları ile uçuş yapmaktan kalıcı olarak men edildi.
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Dalaman, Londra, Muğla, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 06:52 
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