Batman'da yelken kanat, kara yoluna düştü: 2 ölü (2) - Son Dakika
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Batman'da yelken kanat, kara yoluna düştü: 2 ölü (2)

03.09.2022 17:22
Batman'da yelken kanat, kara yoluna düştü: 2 ölü (2)

SON GÖRÜNTÜLERİ CEP TELEFONU KAMERASINDABatman'ın Gercüş ilçesinde kara yoluna yelken (delta) kanat ile düşerek yaşamını yitiren Emin Çoban (41) ve Ali Özkan'ın (48), uçuş yaparken çekilen son görüntüleri ortaya çıktı.

SON GÖRÜNTÜLERİ CEP TELEFONU KAMERASINDA

Batman'ın Gercüş ilçesinde kara yoluna yelken (delta) kanat ile düşerek yaşamını yitiren Emin Çoban (41) ve Ali Özkan'ın (48), uçuş yaparken çekilen son görüntüleri ortaya çıktı. Hazırlık yapan ikilinin, uçuşa geçtikleri sırada cep telefonu kamerasıyla görüntü çeken kişiye çarptığı ardından delta kanadın bir tarafının da zemine çarptığı görüldü.

Remziye ÖNER/ GERCÜŞ (Batman),


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Kaynak: DHA

Ali Özkan, Batman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Batman'da yelken kanat, kara yoluna düştü: 2 ölü (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Batman'da yelken kanat, kara yoluna düştü: 2 ölü (2) - Son Dakika
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