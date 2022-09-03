Batman 'ın Gercüş ilçesinde kara yoluna yelken (delta) kanat ile düşerek yaşamını yitiren Emin Çoban (41) ve Ali Özkan 'ın (48), uçuş yaparken çekilen son görüntüleri ortaya çıktı. Hazırlık yapan ikilinin, uçuşa geçtikleri sırada cep telefonu kamerasıyla görüntü çeken kişiye çarptığı ardından delta kanadın bir tarafının da zemine çarptığı görüldü.

Kaynak: DHA

Ali Özkan, Batman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Batman'da yelken kanat, kara yoluna düştü: 2 ölü (2) - Son Dakika

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