İkinci el otomobil satışı yasağı yargıya taşınıyor! - Son Dakika
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İkinci el otomobil satışı yasağı yargıya taşınıyor!

17.08.2022 15:56
İkinci el otomobil satışı yasağı yargıya taşınıyor!

Son günlerde gündemi meşgul eden ticari amaçla alınan otomobil satış yasağı düzenlemesi, yargı süreciyle karşı karşıya.

Türkiye'deki otomobil sektörü enflasyon, yüksek kur ve vergiler gibi büyük sorunların altında kaldı. Öyle ki üzerine bir de sıfır otomobil dünyasındaki tedarik zincirinin eklenmesi, ikinci el araba alım satımlarında büyük bir düzensizliğin kapısını aralıyor. Bunun önüne geçmek için Ticaret Bakanı Mehmet Muş, önemli bir açıklamada bulunmuştu. Ardından otomobil satış yasağı son günlerin en önemli konularından birisi oldu

MASFED, otomobil satış yasağının anayasaya aykırı olduğunu gerekçe göstererek dava açacak

Muş'un açıklamalarının ardından "otomobil satış yasağı" 16 Ağustos günü Resmi Gazete'de yayınlandı. Bu yasa ile birlikte ticari amaçla alınan otomobiller 6 ay geçmeden ve 6 bin km yol yapmadan satılamayacak. Bununla birlikte otomobil alıp satan kişilerin bayilerdeki araçları alarak çok daha yüksek fiyatlarla satışa sunmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

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Ancak bu durum Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) tarafından tepkiyle karşılandı. Dünya Gazetesi'nde yer alan habere göre federasyon, uygulanan yasağın anayasaya aykırı olduğunu savunuyor. Öte yandan MASFED Genel Başkanı Aydın Erkoç, yeni düzenleme kararı alınırken sektördeki kimsenin görüşünün alınmadığını ve kararın sonuçlarının analiz edilmediğini savundu.

İkinci el otomobil satışı yasağı yargıya taşınıyor!

Erkoç konuya ilişkin olarak şu ifadelere yer verdi.

70 bin kayıtlı işletme, bu işletmelerde çalışanlar, aileleri görmezden gelinerek alınan bu kararı kınıyoruz. Mevcut sıkıntılara günah keçisi olarak devlete vergisini ödeyen, yanında personel çalıştıran, ekmeğinin peşinde olan motorlu araç satıcıları gösterilmeye çalışılıyor; bu hukuka da vicdana da sığmaz. Yaşanan sorunları, fiyatlardaki yükselişin nedenlerini hepimiz biliyoruz.

İkinci el otomobil satışı yasağı yargıya taşınıyor!

Ayrıca Erkoç, yasanın amaçladığı hedefe uygun olmadığını belirtiyor. Değişikliğin sektörü suiistimal edenlere hiçbir etkisinin olmadığını belirten Erkoç, etik çerçevede işini yapan motorlu araç satıcılarının daha fazla etkilendiğini söyledi. Ülke genelinde yapılan sıfır ve ikinci el araç satışlarının sadece 5'te 1'i bayi ve yetkili motorlu araç satıcıları tarafından gerçekleştirildiğini sözlerine ekledi.

Peki sizotomobil satış yasağı düzenlemesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Lütfen görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşınız.

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Kaynak: Shiftdelete

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