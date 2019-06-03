Son Dakika Haberleri: Son ilçe iftarını ata yurdu Çaykara'da yaptı
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Son ilçe iftarını ata yurdu Çaykara'da yaptı

9 dakika önce

Ramazan boyunca Trabzon'un hem merkezinde hem de ilçelerinde hemşehrileri ile oruç açan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu son ilçe iftarını ata yurdu Çaykara ilçesinde yaptı.

Son ilçe iftarını ata yurdu Çaykara'da yaptı, System.String[]
Ramazan boyunca Trabzon'un hem merkezinde hem de ilçelerinde hemşehrileri ile oruç açan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu son ilçe iftarını ata yurdu Çaykara ilçesinde yaptı.

İftarın ardından hemşehrilerine hitaben bir konuşma yapan ve Trabzon'da bu yıl Ramazan'ı manasına uygun şekilde yaşadıklarını dile getiren Başkan Zorluoğlu, "Halkımızın mübarek Ramazan Bayramı'nı şimdiden yürekten tebrik ediyorum. İlçelerimizin tamamında sokaklara, caddelere kurduğumuz mütevazı sofralarda hemşehrilerimizle birlikte oruçlarımızı açtık. Bugün ilçe iftarı olarak son iftarımızı Çaykara'da yapıyoruz" diye konuştu.

Ramazan'ın Trabzon'da huzur içinde yaşandığını vurgulayan Zorluoğlu, "Güzel bir Ramazan geçirdik. Ramazan'ın anlamına, manasına, ruhuna uygun günler yaşadık. Ramazan'ı kardeşlik içinde tamamladık. Mevla'm aynı şekilde her birimizi bayrama da inşallah huzurla kavuştursun. Daha nice Ramazanlarda sizlerle birlikte olmayı arzu ediyoruz. 31 Mart seçimlerinde şahsım ve partime büyük destek veren siz değerli hemsehrilerime bir kez daha teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından Çaykara ilçe merkezinde gerçekleştirilen ve yoğun ilgi gösterilen iftar programında, Çaykara Kaymakamı Salih Çiğdem, Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok, kamu kurum amirleri ve STK temsilcileri de hazır bulundu. - TRABZON
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 09:05 Kaynak: İHA
Trabzon, Çaykara, Güncel
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