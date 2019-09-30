Son Dakika Haberleri: Sonbahar'ın gelmesiyle Erzurum rengarenk oldu
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Sonbahar'ın gelmesiyle Erzurum rengarenk oldu

1 saat önce

Sonbahar'ın gelmesiyle Erzurum rengarenk oldu -Erzurum'da sonbaharın tonları kartpostallık manzara oluşturduERZURUM - Erzurum'un Oltu İlçesine bağlı Yayla Çayır köyü merası sonbahar güzelliğine büründü.

Sonbahar'ın gelmesiyle Erzurum rengarenk oldu

-Erzurum'da sonbaharın tonları kartpostallık manzara oluşturdu

ERZURUM - Erzurum'un Oltu İlçesine bağlı Yayla Çayır köyü merası sonbahar güzelliğine büründü. Yayla çayır köyü kışlanın başı mevkisinde adeta doğada renk cümbüşü yaşanıyor. Ağaçların yaprakları rengarenk olunca görenleri hayran bırakıyor.

Gurbetçi Yakup Öztürk, üç aydır bölgede bulunduğunu belirterek, "Manzara on numara. Mükemmel bir yer herkesin bu güzellikleri görmesini isterim" dedi.

Yaylaçayır köyü sakinlerinden Yunus Emre Bektaş ise, "Köyümüz bu mevsimde çok güzel oluyor, Ağaçlar rengarenk herkesin köyümüze gelerek bu güzellikleri görmesini isterim" diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden Zakir Koçak da "Artık güz geldi havalar soğumaya başladı ağaçlar sarardı manzaramız çok güzel kışımız çok yazımız az" dedi.

Sonbahar'ın gelmesiyle Erzurum rengarenk oldu

Erzurum, Oltu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 12:57 Kaynak: İHA
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