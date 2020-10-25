Sonbahar mevsimiyle şifa kaynağı olan termale ilgi arttı - Son Dakika

Sonbahar mevsimiyle şifa kaynağı olan termale ilgi arttı

Romatizma ve eklem ağrıları olanlar termale akın etmeye başladı

Oruçoğlu Termal Otel Yöneticisi Emrah Esen:

"Zengin minarelli 75 derecedeki termal sularımız romatizma ve eklem ağrılarına iyi geliyor"

AFYONKARAHİSAR - Korona virüs salgınında asırlardır şifa kaynağı olan termal sulara ilgi artarken özellikle romatizma ve eklem ağrıları olan hastalar termal suları ile ünlü Afyonkarahisar'a akın etti. Bölgenin ilk ve tek termal kaynak kuyularına sahip ve Türkiye'nin ilk 5 yıldızlı termal oteli olan Oruçoğlu Termal Otel Yöneticisi Emrah Esen, önemli minarellere sahip 75 derece sıcaklıktaki termal sulara sonbahar mevsiminin gelmesi ilginin artacağını ifade etti.

Termal suları ile dünyaca ünlü Afyonkarahisar'ın zengin minarelli ve uygun sıcaklıktaki termal suları ile Korona virüs sürecine rağmen tatilcilerin ilgi odağı olmaya devam ediyor. Sonbahar mevsiminin gelmesi ile romatizma ve eklem ağrıları olanların otellerine gelmeye başladığını aktaran Esen, termalin Koron virüse rağmen şifa dağıtmaya devam ettiğini hatırlattı. Bölgenin ilk ve tek termal kaynak kuyularına sahip olduklarını anımsatan Esen, "Biz kendi kuyularımız kullanmaktayız. 3 farklı kuyudan çıkarıyoruz. Suyumuz 75 derecede çıkıyor. Suyumuzda zengin mineraller bulunmakta. Bu minerallerden dolayı suyumuzun direnci artırıcı etkisi var. Özellikle iyi geldiği hastalıklar eklem ağrıları, bel boyun fıtıkları, cilt hastalıkları ve nörolojik hastalıklar. Kaplıca tedavisi bu hastalıklara fayda sağlamakta özellikle suyumuz hem ağrılara hem de vücut direncine iyi gelmekte. Bu tür hastalıkları olanların bu aylarda kışa hazırlık için gelmelerini tavsiye ediyoruz. Kışın ziyaretçi sayısından kesinlikle ümitliyiz. Suyumuzun kalitesini bir çok misafirimiz biliyor. Mineral sulara sahip olmasına rağmen mesela Bursa gibi bir vilayetten senede 8 kere 9 kere gelen misafirlerimiz var" diye konuştu.

Eklem ve romatizmal hastalıkları olanlar ve şifa için geldikleri Oruçoğlu Termal Otel de fizyoterapistler eşliğinde egzersiz yaparak rahatlıyorlar.