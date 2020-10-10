- Sonbaharda elma ağacı çiçek açtı - Son Dakika

- Sonbaharda elma ağacı çiçek açtı

TOKAT - Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde sonbaharda elma ağacının çiçek açması görenleri şaşırttı.

Yeşilyurt ilçesi Gazi Osman Paşa mahallesinde elma ağacı mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklar nedeniyle çiçek açtı. Mahalle sakinlerinden Nihat Şahin, ekim ayında elma ağacının çiçek açtığını gördüklerinde şaşırdıklarını söyledi. Kış aylarının sert geçtiği bir coğrafyada ekim ayında ilk defa böyle bir durumla karşılaştıklarının ifade eden Şahin, "Burası kış memleketi ama elmanın durumunu görüyorsunuz. Bu mevsimde çiçek açmış. Artık bu kıyametin alametimi başka bir şey mi nasıl yorumlarsanız yorumlayın. Ben ilk defa böyle bir vakaya rastlıyorum" dedi.