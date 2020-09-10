Sonbaharın rengi: Kahverengi - Son Dakika

Kahverengi tonlarında hazırlanan ve doğadan ilham alan kreasyonda krem ve siyah kombinlerin ağırlıkta olduğu ifade edilirken etekten tuluma, bluzdan pantolona, elbiseden cekete birçok parça bulunuyor.
Kahverengi tonlarında hazırlanan ve doğadan ilham alan kreasyonda krem ve siyah kombinler de yer alıyor. Etekten tuluma, bluzdan pantolona, elbiseden cekete birçok parça bulunan koleksiyonda favori deseni ise modanın vazgeçilmez leopar. Markadan yapılan yazılı açıklamada koleksiyon hakkında şu bilgiler verildi; "Deri parçalarında yer aldığı koleksiyon feminen ve vahşi duruşuyla gönülleri fethediyor. Bordo, yeşil, mavi ve pembe renkleri ile kombin imkanı sunan 'Toprak Kokusu Koleksiyonu' çarpıcı stiliyle ön plana çıkıyor."
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2020 15:58 - Kaynak: DHA
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