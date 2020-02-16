Sondaj makinesi ile piston arasında sıkışan işçi öldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sondaj makinesi ile piston arasında sıkışan işçi öldü - Son Dakika

Sondaj makinesi ile piston arasında sıkışan işçi öldü

6 saat önce

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde sondaj çalışması sırasında, aniden inen piston ile makine arasına sıkışan Ramazan Akfırat (38), yaşamını yitirdi.

Sondaj makinesi ile piston arasında sıkışan işçi öldü, System.String[]

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde sondaj çalışması sırasında, aniden inen piston ile makine arasına sıkışan Ramazan Akfırat (38), yaşamını yitirdi.

Gazipaşa'ya bağlı Çakmak Mahallesi'ndeki Gökçeler Barajı'nın zemin güçlendirme işini yapan taşeron firmada görevli Ramazan Akfırat'ın, dün saat 16.00 sıralarında çalıştığı sondaj makinesi arıza yaptı. Arıza nedeniyle piston, aniden aşağı indi. Bu sırada piston ile makine arasında sıkışan Ramazan Akfırat ağır yaralandı. Çevredeki işçilerin yardımına koştuğu Ramazan Akfırat için 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Ramazan Akfırat'a ilk müdahaleyi yaptı. Ambulansa alınan Ramazan Akfırat, hastaneye götürülürken, yolda yaşamını yitirdi.Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Ramazan Akfırat'ın cenazesi morga konuldu.


Gazipaşa, Akfırat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 02:28 Kaynak: DHA
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