Songül Karlı'nın eski eşine delil yetersizliğinden beraat - Son Dakika
Üye Girişi

Songül Karlı'nın eski eşine delil yetersizliğinden beraat

06.07.2022 11:57

Songül Karlı'nın eski eşine delil yetersizliğinden beraat Şarkıcı Songül Karlı'nın dolandırıldığı iddiasıyla ilgili davada mahkeme, Karlı'nın eski eşinin de aralarında olduğu 3 sanığın delil yetersizliğinden beraatına karar verdi.

Songül Karlı'nın eski eşine delil yetersizliğinden beraat

İSTANBUL - Şarkıcı Songül Karlı'nın dolandırıldığı iddiasıyla ilgili davada mahkeme, Karlı'nın eski eşinin de aralarında olduğu 3 sanığın delil yetersizliğinden beraatına karar verdi.

Şarkıcı Songül Karlı'nın Sultanbeyli'de bulunan arsasını kendisinden habersiz şekilde sattığı ve ayrıca, yaklaşık 100 milyon lira dolandırıldığı iddiasıyla şikayetçi olduğu eski eşi Metin Yüncü'nün de aralarında olduğu 3 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 6.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tarafların avukatları hazır bulundu. Duruşmada sanık avukatları, mütalaaya katılmadıklarını ve dosyada müvekkillerinin üzerlerine atılı suçu işlediğine dair hiçbir delil bulunmadığını söyleyerek beraatlarını talep etti.

Eski eşe delil yetersizliğinden beraat

Mahkeme, sanıklar Metin Yüncü, Sezai Temuroğlu ve Ali Barbaros'un üzerlerine atılı suçu işlediklerine ilişkin müşteki Songül Karlı'nın dışında iddiaları dışında kesin bir delil elde edilemediğinden sanıkların beraatına karar verdi. Heyet ayrıca, sanık Metin Yüncü hakkındaki adli kontrol tedbirinin de kaldırılmasına hükmetti.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 16 Aralık 2020'de gözaltına alınan ve daha sonra serbest bırakılan şüpheliler Metin Yüncü, Barbaros Ataç ve Sezai Temuroğlu'nun 'dolandırıcılık' suçundan 3'er yıldan 10'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

YORUMLAR
500
İstanbul'daki ünlü AVM'de mide bulandıran taciz iddiası! Tuvaletteki kadının fotoğraflarını çekti İstanbul'daki ünlü AVM'de mide bulandıran taciz iddiası! Tuvaletteki kadının fotoğraflarını çekti Cazın efsanelerinden Dianne Reeves, İstanbul'da konser verdi Cazın efsanelerinden Dianne Reeves, İstanbul'da konser verdi
Kaynak: İHA

Songül Karlı, Metin Yüncü, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Songül Karlı'nın eski eşine delil yetersizliğinden beraat - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:59 Oğuzhan Koç'un karın kasları gerçek mi? Sosyal medya kullanıcıları aynı yorumu yapıyor: Ameliyatla kas yaptırmış
11:53 1 yıldır aşk yaşayan Hilal Altınbilek ile Metin Hara çifti dünyaevine giriyor
11:50 Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmışlardı! İzmir Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar ve 31 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı
11:46 Mustafa Destici mazottaki artışın nedeni olarak küresel enerji fiyatlarını gösterdi: Aylık giderlerimiz 60-70 bin liraya çıktı
11:45 Ümit Özdağ'ın iddiası ortalığı karıştırdı! Esenler Kaymakamlığı, "Afganlar Suriyeli kıza tecavüz etti" sözlerini yalanladı
11:42 Ankara'da ekmeğe 1 lira zam geldi
11:40 Hekimlerden yurt dışında çalışabilmek için gerekli olan iyi hal belgesine yoğun talep: Haziranda 229 başvuru daha geldi
11:31 Prof. Dr. Canan Karatay tavsiye etti: Evinizin başköşesinde zeytinyağı olsun
11:27 Galatasaray formasını giyinen Paraguay'daki bir takım turnuvanın şampiyonu oldu! "Her maçını izliyoruz"
11:22 Gram altının fiyatı 980 lira seviyesinden işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2022 12:07:52. #1.11#
SON DAKİKA: Songül Karlı'nın eski eşine delil yetersizliğinden beraat - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement