Sopayla dövülen köpeğe Başkan Öküzcüoğlu sahip çıktı - Son Dakika

Sopayla dövülen köpeğe Başkan Öküzcüoğlu sahip çıktı

Sokak ortasında sopayla defalarca darbe alan köpek Alaşehir Belediyesi Hayvan Barınağında tedavi altına alındı

MANİSA - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde sokak ortasında yaşanan köpek dövme olayından sonra mağdur olan köpeğe Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu sahip çıktı. Köpeği hayvan barınağında koruma altına aldıran Başkan Öküzcüoğlu, "Canımız artık baba ocağında" diyerek sahip çıktı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir vatandaş tarafından sopayla sokak ortasında dövülen köpeğin görüntülerinin sosyal medyaya düşmesinin ardından hayvanseverlerden tepkiler çığ gibi büyümeye başladı. Duruma tepki gösteren Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu sopayla dövülen köpeğe sahip çıktı.

Alaşehir'de yaşanan üzücü köpek dövme olayından sonra Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu dövülen köpeği koruma altına alarak, hayvan barınağına aldı. Hayvan barınağında köpeği okşayarak, seven başkan köpeğe "Canımız artık baba ocağında" diyerek sahip çıktı.

Başkan Öküzcüoğlu yaptığı açıklamada, "Özellikle pandemi sürecinde canlarımıza için yapılan bu çalışmaların ulusal televizyon kanallarında haber olarak değerlendirildi. ve ülkenin dörtbir yanından bu konuda tebrik aldık. İnsan olmanın en büyük erdemi zayıfı kollamaktır. Yıllardır Canlarımız sürekli şiddet, tecavüz ve hatta öldürmeye kadar giden işkencelere maruz kalıyorlar. ve maalesef ki bunu yapan şahıslar ceza almadan ya da ufak bir para cezası ile serbest kalıyor. Artık bunu yapanların cezasız kalmasını istemiyoruz. Canlarımız bize emanettir, onlar haklarını savunamaz. Onların haklarını savunmak bizim boynumuzun borcudur ve aynı zamanda insanlığımızın, insan olmamamızın gereğidir. Hayvan Hakları Yasası artık hiç gecikmeden Meclis'ten geçmelidir. Hayvanlara yapılan eziyetler 3 - 5 kuruş ceza ile geçiştirilmemelidir. Üzüntümüz son derece büyük. Alaşehir Belediyesi olarak bu olayın takipçisi olacağız." dedi.

Öte yandan Manisa Valiliği de konunun takipçisi olunduğunu belirterek yazılı bir açıklamayla köpeği dövdüğü iddia edilen Hüseyin A. (40)'nın bu sabah polisler tarafından ifadesi alınmak üzere polis karakoluna götürüldüğünü ve şüpheli hakkında adli ve idari soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.