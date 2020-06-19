Sorgun'da millet bahçesi proje çalışmaları başladı - Son Dakika

Sorgun ilçesinde millet bahçesi çalışmalarına başlandı.



Sorgun Kaymakamı Bahadır Güneş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) teknik heyetinin ilçeye yapılacak millet bahçesiyle ilgili incelemelerde bulunduğunu belirtti.

Mükremin Göleti doğusunda bulunan, mülkiyeti İl Özel İdaresine ait alan üzerine kurulacak millet bahçesi proje çalışmalarına başlanıldığı bilgisini veren Güneş, "Proje süresi yaklaşık üç ay sürecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından bizzat takip edilen millet bahçesi projesi içerisinde kütüphane, restoran, millet kıraathanesi, mescit ve bebek emzirme odası gibi alanlar yer alıyor. Ayrıca seyir terasları, bisiklet yolu, yürüyüş yolu, fitness aletleri, çocuk oyun gurupları, açık ve kapalı piknik alanları ve spor kompleksinden oluşacak. Projenin tamamlanmasıyla millet bahçesi Sorgun halkının hizmetine sunulacaktır." dedi.

Güneş, "Millet bahçesinin ilçemize kazandırılmasına vesile olan başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay, Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Murat Kurum, Yozgat Milletvekilimiz Sayın Bekir Bozdağ ve AK Parti Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Yozgat Milletvekilimiz Sayın Yusuf Başer'e Sorgun halkı adına şükranlarımızı sunar, millet bahçesinin Sorgun'umuza Yozgat'ımıza ve ülkemize hayırlı olmasını diler, emeği geçen herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.