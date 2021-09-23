Sorgun'da öğrencilere ebru sanatı tanıtıldı - Son Dakika

Sorgun Halk Eğitimi Merkezi tarafından Faraşlı Köyü İlkokulu öğrencilerine yönelik ebru sanatı tanıtım etkinliği düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, Sorgun Halk Eğitimi Merkezi'nin yıllardır birçok sanat dalında kurslar açtığını ve öğrencilere tanıtmak için etkinlik düzenlediğini söyledi.

Öcal, Faraşlı Köyü İlkokulu'nda öğrencilere ebru sanatı hakkında bilgi verildiğini ifade ederek, "Öğrencilerimiz etkinliğe büyük ilgi gösterdi. Hocalarımız bir yandan ebru sanatını tanıttı, bir yandan da öğrencilerle birlikte ebru yaptı. Bu etkinlikten dolayı Halk Eğitim Merkezi Müdürü Veysel Koçak'a ve usta öğretici Talip İlbaş'a teşekkür ediyorum." dedi.