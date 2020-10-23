Sorgun'da temiz okullara sertifika verildi - Son Dakika

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Okulum Temiz Projesi" kapsamında sertifika almaya hak kazanan okullara belgeleri verildi.

Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kaya, "Okulum Temiz Projesi" kapsamında okul yöneticilerine sertifikalarını teslim ederek sınıflarda öğrencilerle sohbet etti.

Pandemi dönemini en sağlıklı şekilde atlatmak için ellerinden geleni yaptıklarını belirten Kaya, "Okul yöneticilerimiz de ortamlarının sağlıklı ve hijyen açısından en iyi durumda olması yönünde büyük gayret gösteriyor. Bu bağlamda ilçemizdeki kriterlere uyan ve sertifika almaya hak kazanan okullarımıza belgelerini takdim ettik. Yapılan bu çalışmalarda emeği geçen bütün okul müdürlerimizi, öğretmenlerimizi ve personelimizi kutluyor, kendilerine teşekkür ediyorum." dedi.