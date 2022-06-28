Sorgun'dan kısa kısa - Son Dakika
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Sorgun'dan kısa kısa

28.06.2022 15:38
Sorgun'dan kısa kısa

Sorgun İlçe Özel İdare Müdürlüğü yaz mevsiminin gelmesiyle ilçeye bağlı 74 köyde, yol yapım ve onarım çalışmalarına başladı.

Sorgun İlçe Özel İdare Müdürlüğü yaz mevsiminin gelmesiyle ilçeye bağlı 74 köyde, yol yapım ve onarım çalışmalarına başladı.

Sorgun Kaymakamı Halil İbrahim Kazar, AA muhabirine, şu ana kadar 20 köy yolunda çalışmaların tamamlandığını söyledi.

Özellikle kış mevsiminde kar yağışı nedeniyle geçit vermeyen Karalık köyü yolunun yeniden yapıldığını ifade eden Kazar, "İlçemizin en kalabalık köyü Karalık'ın yolu yeniden yapılıyor. Toplam uzunluğu 8 kilometre olan ve altyapılarıyla yaklaşık 5 milyon liraya mal olacak yolun çalışmaları tamamlanmak üzere. Kısa sürede asfaltını da atıp yolu trafiğe açacağız." dedi.

Altyapısı sağlam ve asfaltı bozulmaya yüz tutmuş yollarda da bakım onarım çalışmaları yapıldığını belirten Kazar, kısa sürede çalışmaları tamamlayacaklarını belirtti.

Kurbanlıklar görücüye çıktı

Sorgun'da canlı hayvan pazarında kurbanlıklar alıcılarını bekliyor.

Sorgun İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Canbolat, AA muhabirine, kurbanlık hayvanların pazarda satışa sunulduğunu belirterek vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Vatandaşın kurban alırken, mutlaka kulak küpesine dikkat etmesi gerektiğini dile getiren Canbolat, "Hayvanın sağlıklı olup olmadığını kontrol etsinler. Alışverişlerde ise sahte paraya karşı dikkatli davransınlar." dedi.

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Kaynak: AA

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