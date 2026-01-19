Soruşturmanın kilit ismi Rabia Karaca ek ifade verdi! ''Sarı oda'' detayı çok konuşulacak cinsten - Son Dakika
Soruşturmanın kilit ismi Rabia Karaca ek ifade verdi! ''Sarı oda'' detayı çok konuşulacak cinsten

19.01.2026 15:52
Ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan sosyal medya fenomeni Rabia Karaca savcılığa verdiği ek ifadede İBB'nin firari sanığı Murat Gülibrahimoğlu hakkında çarpıcı iddialar ortaya attı. Kumar oynamak için kendilerine sarı renkli özel oda tahsis edildiğini belirten Karaca, "Murat Gülibrahimoğlu, tatilimizde bana çok sayıda hediye aldı. Hatta hediyelerim valize sığmamıştı. Murat, eşinden korktuğu için yanımda telefon ile iletişime geçmezdi" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen "uyuşturucu" soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınıp tutuklanan sosyal medya fenomeni Rabia Karaca'nın telefonundan çıkan görüntüler kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

RABİA KARACA EK İFADE VERDİ

Kayıtların büyük çoğunluğunun İBB'nin firari sanığı Murat Gülibrahimoğlu ile çıkan yurt dışı seyahatlerinde çekildiği öne sürülmüştü. Olayın yankıları sürerken Rabia Karaca, verdiği ek ifade de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında iş insanı firari şüpheli Murat Gülibrahimoğlu hakkında dikkat çeken iddialarda bulundu.

KUMAR İÇİN ÖZEL SARI ODA TAHSİS EDİLDİ

"Öncelikle belirtmek isterim ki ben Murat Gülibrahimoğlu ile 1,5 sene sevgili olarak ilişki yaşadım. Kendisi ile birçok seyahatimiz olmuştur" diyen Rabia Karaca, Sabah'ta yer alan ifadesine göre; "Kumar oynamak için bize özel bir oda tahsis edildi. Oda sarı renkte olup ismi de bu şekildeydi. Odaya girişte korumalar kapıda beklerdi. Burada Murat çok yüksek miktarda yaklaşık (300.000 USD) kaybetti" ifadelerini kullandı.

İşte Rabia Karaca'nın ek ifadesinde anlattıkları;

"30 Mayıs 2022 tarihli Almanya-Münih, Kıbrıs, Bodrum, Kapadokya, Ankara gibi birçok gezimiz, tatilimiz olmuştur. Telefonumdan çıkan fotoğraflarımın bir kısmı bunlarla ilgilidir.

"HEDİYELERİM VALİZE SIĞMAMIŞTI"

Murat Gülibrahimoğlu ile birlikteydim. Murat, bu tatilimizde beni, eşine yakalanmamak için Atina aktarmalı uçurdu. Murat Gülibrahimoğlu, tatilimizde bana çok sayıda hediye aldı. Hatta hediyelerim valize sığmamıştı.

"BİZLERİ EKONOMİ TARAFINA OTURTTU"

Diğer iş adamları da yanındaki sevgililerine hediyeler aldı. Dönerken bu seyahatimizde uçakta Murat, dikkat çekmememiz için bizleri ekonomi tarafında oturttu. Kendisi ve arkadaşları Business Class'ta oturdu. Bu tatil dönüşü kadınlara parayı Murat Gülibrahimoğlu verdi. Ben kız arkadaşı olduğum için ödeme almadım. Telefonumdan çıkan Almanya-Münih fotoğrafları bunun ispatıdır.

"300 BİN DOLAR PARA KAYBETTİ"

Kumar oynamak için bize özel bir oda tahsis edildi. Oda sarı renkte olup ismi de bu şekildeydi. Odaya girişte korumalar kapıda beklerdi. Murat, burada çok yüksek miktarda yaklaşık 300 bin dolar para kaybetti. Hüseyin Köksal ise yüksek miktarda para kazandı. Murat kaybettiği için kıpkırmızı olmuştu. Korkudan ona bakamıyordum. Masada Emel Müftüoğlu, Hüseyin ve Murat birlikte oyun oynadı.

"MURAT, EŞİNDEN KORKTUĞU İÇİN..."

Murat'ın özel işi nedeniyle kendisi beni korumasına emanet edip ayrıldı. Gece tekrardan yanıma döndü. Telefonda çıkan otel ve yemek fotoğrafları buna aittir. Murat, eşinden korktuğu için yanımda telefon ile iletişime geçmezdi. Bu tatil dönüşümüzde Murat ile iki gün Beykoz'daki Günyüzü Konakları'nda kaldım."

