Sosyal Çürüme Üzerine: Umut ve Uyarı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Sosyal Çürüme Üzerine: Umut ve Uyarı

15.01.2026 13:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zeliha Bürtek ve Gülşen İşeri, 'Sosyal Çürüme' kitabında şiddet ve korku kültürünü ele alıyor.

Haber:  Hilal SOLMAZ

(İSTANBUL) - Sosyolog Zeliha Bürtek ve Gazeteci-yazar Gülşen İşeri, Sosyal Çürüme kitabında korku kültürünü, şiddetin sıradanlaşmasını ve insan olma halinin aşınmasını sokağın içinden bir dille ele alıyor.

Gündelik hayatta fark etmeden tanık olduğumuz ilişkisel çözülme, yalnızlaşma ve artan şiddet, "normal" kabul edilen birçok halin aslında toplumsal bir çürümenin işareti olup olmadığını düşündürüyor. Gazeteci-yazar Gülşen İşeri ile sosyolog Zeliha Bürtek'in birlikte hazırladığı "Sosyal Çürüme", bu sorunun izini süren bir söyleşi kitabı.

Kitabı benzerlerinden ayıran yönlerden biri, Zeliha Bürtek'in sokak röportajlarından beslenen sahici dilinin metne yansıması. Yurttaşların öfkeleri, itirazları ve gündelik deneyimleri, akademik bir mesafeye hapsolmadan ele alınıyor. Gülşen İşeri'nin soruları ise sosyal medyadan kamusal alanın daralmasına, bireysel yalnızlıktan korku kültürüne uzanan başlıkları yalın ama derinlikli bir zeminde açıyor.  Zeliha Bürtek ve Gülşen İşeri, ANKA Haber Ajansı'nın sorularını yanıtladı.

"Sosyal çürüme" kavramı nasıl ortaya çıktı?

Zeliha Bürtek: Bu kavram, bir sokak röportajından önce, trafikte beklerken ağzımdan döküldü. Usulsüzlük, hoyratlık ve zorbalık bana şunu düşündürdü: Sosyolojik olarak bozulduk. Sonrasında bu duygunun birçok insanda karşılığı olduğunu gördüm. Sosyal çürüme, insan olarak içime dert olan, 'bunun sonu nereye varacak?' dediğim her şeyi kapsıyor.

Bu kitap sizi hangi duyguyla yazmaya itti?

Zeliha Bürtek: Bu, belli bir zamana sıkışmış bir yazma süreci değildi. Sokak hayvanlarıyla ve insanlar arası ilişkilerle temas ettiğim dönemlerde içimde birikenleri yazıya döktüm. Amacım, ağır gerçeklikleri steril ve duygusuz bir dile hapsetmeden anlatmaktı. Sessiz bir çığlıktı bu.

Çürümenin kaynağı bireysel mi, yapısal mı?

"Çürümenin kaynağı yapısal"

Zeliha Bürtek: Yapısal. Devlet ve toplum arasındaki dengenin bozulması, şiddeti sıradanlaştırıyor. Bu durum, insanları karşıt kamplara sıkıştırıyor. Asıl mesele bu bağımlılık ilişkisinden nasıl çıkılacağı.

Orta sınıf neden bu kadar hızlı çözülüyor?

"Orta sınıf, sahte bir 'bekçi' rolüne yerleşti ve ahlaki tutarlılığını yitirdi"

Zeliha Bürtek: Orta sınıf etik değerleri kaybettikçe sorumluluğu 'halk'a yüklüyor. Merkez–çevre gibi ayrımlar toplumsal sürekliliği kesti. Orta sınıf, sahte bir 'bekçi' rolüne yerleşti ve ahlaki tutarlılığını yitirdi.

Adalet duygusunun zayıflaması çürümenin merkezi mi?

Zeliha Bürtek: Evet. Hakların tanınmadığı bir toplumda adalet yalnızca hatırlatılan bir talebe dönüşür. Gücün temsili ile hakların temsili arasındaki kopuş, şiddetin kamusal dili belirlemesine yol açar.

"Görünmez yıkım" derken neyi kastediyorsunuz?

Zeliha Bürtek: İçimizdeki evin yıkımını. Kendiliğindenliğimizi, güven duygumuzu yıktılar. Şimdi dostluk biçimleri de hedefte. Korku ve güvensizlik, içimizdeki sokağı dağıttı.

Bugün en hızlı çöken değer nedir?

"Soru şu: İnsanlığın yerine ne koyacağız?"

Zeliha Bürtek: İnsan kavramı. Aynı mahallede yaşadığımız insanlara karşı bile daha önce hissetmediğimiz bir nefret duyuyoruz. Soru şu: İnsanlığın yerine ne koyacağız?

Sosyal çürüme bireyde nasıl görünür?

Zeliha Bürtek: Saygının kaybolmasıyla. Saygı yitince sınırlar da kaybolur. Sosyal çürüme artık bir sonuç değil; insan eylemlerinin sebebine dönüştü.

Güven yeniden inşa edilebilir mi?

Zeliha Bürtek: Güven, öncelikle devlet aygıtında inşa edilmelidir. Çatı kiremitleri kırıkken "başınızın üzerinde bir dam var" demek güven üretmez. Güven, sözle değil; hakların tanındığı, adaletin işlediği, iktidar ilişkilerinin şeffaflaştığı bir düzende mümkün olur. Büyük iktidar mekanizmalarının gölgesinden çıkamayan ilişkiler güven kuramaz. Güven, ancak dürüst, eşitlikçi ve kamusal sorumluluğu önceleyen ilişkilerle yeniden inşa edilebilir.

Sosyal çürümeyi anlatmak, aynı zamanda iyileşmenin ihtimaline işaret ediyor mu? Bu kitap umutlu mu, yoksa uyarıcı mı?

Zeliha Bürtek: 'Sosyal Çürüme' benim için önce bir duygu tanımıydı. Zamanla bu duygunun yalnızca bana ait olmadığını gördüm. İnsan olmaya çalışma çabamda beni yıpratan; şiddete, duyarsızlığa, hoyratlığa ve sahte iyiliğe karşı gelişen bir tepkiydi bu. En çok da hesap yapmadan iyilik halinin yok edilmesine karşı bir itirazdı.

Bu kavramı hissedenler, onda ortak bir deneyim buldu. Bu nedenle 'Sosyal Çürüme' hem uyarı hem de umut taşıyor. Umut, burada çürümeyi fark edip adını koyacak cesareti göstermekten geçiyor.

"Bekleme odasında bir toplum"

Zeliha Bürtek'le bu kitabı yapmaya nasıl karar verdiniz?

Gülşen İşeri: Zeliha hoca ile yapılan  sokak röportajını izlerken çok yalın, derin ve samimi bir dil gördüm. Akademik bir yerden değil, doğrudan sokaktan konuşuyordu. 'Sosyal Çürümeyi', tam da çürüdüğümüz yerden konuşmak gerektiğine inanıyordum. Ona, 'Bu kadar insana dokunduysanız bunu kalıcı kılalım, artık susamayız' dedim. Susmadık. Konuştuklarımız bu kitaba dönüştü.

Sizce "Sosyal Çürüme" bireysel bir ahlak sorunu mu, yoksa yapısal bir mesele mi?

Gülşen İşeri: Yapısal. Çürüme bireyden başlamıyor; bireye sirayet ediyor. Şiddeti normalleştiren, yoksulluğu kader gibi sunan, adaletsizliği olağanlaştıran bir sistemden söz ediyoruz. Böyle bir yapıda bireyi suçlamak adil değil.

Bu söyleşide sizi en çok sarsan an neydi?

Gülşen İşeri: Zeliha hocanın 'Toplum artık kötülüğe şaşırmıyor' dediği an. Bir de 'bekleme odasındayız' ifadesi… Her gün başka bir felakete uyanıyor, kısa sürede unutuyoruz. İnsan olma halimize yönelik ciddi bir saldırı var.

Okurdan nasıl bir yüzleşme bekliyorsunuz?

Gülşen İşeri: Bu rahatlatan bir kitap değil. Okurun kendine şu soruyu sormasını isterim: 'Ben bu çürümenin neresindeyim?' Seyirci miyim, parçası mıyım, yoksa karşısında mı duruyorum?

Bu kitap umut mu taşıyor, yoksa bir tespit mi?

Gülşen İşeri: Bir çıkış reçetesi yok, tespitler var. Ama çürümeyi adıyla anmak, iyileşmenin ilk adımıdır. Sosyal Çürüme 'her şey kötü' diyen bir kitap değil; 'Neyi kaybettik ve bunu neden normalleştirdik?' diye soran bir kitap.

Sosyal çürüme ile mücadele mümkün mü?

Gülşen İşeri: Kolay değil ama mümkün. Önce birbirimizi duymamız gerekiyor. Akademinin sokağı, sokağın da düşünceyi dışlamadığı bir yerden konuşmak şart. Bu kitap tam da o iki alan arasında kurulan bir köprü.

Mücadele, büyük laflarla değil; doğru soruyu sormakla başlar. Biz de bu yüzden akademik pozları değil, samimi ve rahatsız edici sözleri kayda geçirdik. Kavgamız birbirimizle değil, sistemle.

Kaynak: ANKA

Gülşen İşeri, Edebiyat, Kültür, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sosyal Çürüme Üzerine: Umut ve Uyarı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Davutoğlu: Suriye’deki Kürt kardeşlerimiz bizim akrabalarımızdır, soydaşlarımızdır Davutoğlu: Suriye'deki Kürt kardeşlerimiz bizim akrabalarımızdır, soydaşlarımızdır
Sosyal medyada canlı yayın yaparken denize atlayan kadını kurtardı Sosyal medyada canlı yayın yaparken denize atlayan kadını kurtardı
Emel Müftüoğlu: Rabia Karaca’nın “kumar“ suçlamasını kısmi kabul ediyorum Emel Müftüoğlu: Rabia Karaca'nın "kumar" suçlamasını kısmi kabul ediyorum
Bursa’da özel halk otobüsü şoförü çocukları sopayla kovaladı Bursa'da özel halk otobüsü şoförü çocukları sopayla kovaladı
6 yıl önce annesi patates püresinden, kızı ise elma yerken öldü 6 yıl önce annesi patates püresinden, kızı ise elma yerken öldü
Rüşvet soruşturmasında tutuklanan avukat Rezan Epözdemir hakkında tahliye kararı Rüşvet soruşturmasında tutuklanan avukat Rezan Epözdemir hakkında tahliye kararı
Kennedy’den Trump’a dikkat çeken sözler: Nasıl hayatta kaldığını bilmiyorum Kennedy'den Trump'a dikkat çeken sözler: Nasıl hayatta kaldığını bilmiyorum
PFDK’ya sevk edilen Mario Lemina’dan açıklama: Fenerbahçe’ye küfür etmedim PFDK'ya sevk edilen Mario Lemina'dan açıklama: Fenerbahçe'ye küfür etmedim
Kentin dört bir yanından görülen şehir hastanesi yangını kontrol altına alındı Kentin dört bir yanından görülen şehir hastanesi yangını kontrol altına alındı
Arıtma tesisine sabotaj davasında karar çıktı, 3 sanık 5’er yıl hapis cezası aldı Arıtma tesisine sabotaj davasında karar çıktı, 3 sanık 5'er yıl hapis cezası aldı
Kupada muhteşem son Gençlerbirliği, 89. dakikada tek attı Kupada muhteşem son! Gençlerbirliği, 89. dakikada tek attı
Tarihinde ilk kez amatöre düşen Denizlispor’a burada da rahat yok Tarihinde ilk kez amatöre düşen Denizlispor'a burada da rahat yok
Tammy Abraham’dan Aston Villa kararı Tammy Abraham'dan Aston Villa kararı
Belediyeyi denetlemeye gidenler, lüks otelde yabancı kadınlarla kaldı Belediyeyi denetlemeye gidenler, lüks otelde yabancı kadınlarla kaldı
Galatasaray Daikin’de Avrupa maçı öncesi 2 önemli eksik daha Galatasaray Daikin'de Avrupa maçı öncesi 2 önemli eksik daha
MotoGP’de mücadele edecek Toprak Razgatlıoğlu en büyük hayalini duyurdu MotoGP'de mücadele edecek Toprak Razgatlıoğlu en büyük hayalini duyurdu
Bakan Tunç’tan adliyedeki silahlı saldırıda yaralanan hakime geçmiş olsun mesajı Bakan Tunç'tan adliyedeki silahlı saldırıda yaralanan hakime geçmiş olsun mesajı
Galatasaray’da sponsorluk geliri hedefi 120 milyon euro Galatasaray'da sponsorluk geliri hedefi 120 milyon euro
Bilal Erdoğan’dan çarpıcı sözler: Gündemimi haber akışının belirlemesine izin vermiyorum Bilal Erdoğan'dan çarpıcı sözler: Gündemimi haber akışının belirlemesine izin vermiyorum
Amine Harit’ten sürpriz itiraf: Galatasaray beni istedi Amine Harit'ten sürpriz itiraf: Galatasaray beni istedi
Voleybolcu Derya Çayırgan’ın da aralarında olduğu 18 kişi uyuşturucu soruşturmasında gözaltında Voleybolcu Derya Çayırgan'ın da aralarında olduğu 18 kişi uyuşturucu soruşturmasında gözaltında
İran Devrim Muhafızları teyakkuza geçti: Hazırlık seviyemiz en üst düzeyde İran Devrim Muhafızları teyakkuza geçti: Hazırlık seviyemiz en üst düzeyde

13:48
Mahkeme salonunda görüntülendi: İşte Ekrem İmamoğlu’nun son hali
Mahkeme salonunda görüntülendi: İşte Ekrem İmamoğlu'nun son hali
13:23
Mutlu son Galatasaray’ın İstanbul’a getirdiği isimden transferi ilan eden hamle
Mutlu son! Galatasaray'ın İstanbul'a getirdiği isimden transferi ilan eden hamle
13:11
Fenerbahçe’de Kante için uçuş planı hazır: İmza aşamasına gelindi
Fenerbahçe'de Kante için uçuş planı hazır: İmza aşamasına gelindi
13:07
Bakan Fidan, Türkiye’nin Mısır ve Suudi Arabistan ile askeri ittifak görüşmesini doğruladı
Bakan Fidan, Türkiye'nin Mısır ve Suudi Arabistan ile askeri ittifak görüşmesini doğruladı
13:06
Fenomen Merve Sanay uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
Fenomen Merve Sanay uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
11:57
MSB görüntüleri yayınladı: Türkiye sınırında dikkat çeken hareketlilik
MSB görüntüleri yayınladı: Türkiye sınırında dikkat çeken hareketlilik
11:49
Hasan Şaş isyan etti: Alın, yeter ki oyuncu alın
Hasan Şaş isyan etti: Alın, yeter ki oyuncu alın
11:35
İran Devrim Muhafızları teyakkuza geçti: Hazırlık seviyemiz en üst düzeyde
İran Devrim Muhafızları teyakkuza geçti: Hazırlık seviyemiz en üst düzeyde
11:21
Hakan Çakır davasında adliye karıştı Sanık yakınlarından tahrik edici sloganlar
Hakan Çakır davasında adliye karıştı! Sanık yakınlarından tahrik edici sloganlar
11:19
Tüm dünya onu konuşuyordu Erfan Soltani’nin akıbeti belli oldu
Tüm dünya onu konuşuyordu! Erfan Soltani'nin akıbeti belli oldu
11:15
Ekrem İmamoğlu’nun diploma davasında gerginlik
Ekrem İmamoğlu'nun diploma davasında gerginlik
10:56
Maçta açılan pankart, Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen’i küplere bindirdi
Maçta açılan pankart, Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen'i küplere bindirdi
10:33
Terör gazisi kumar borcu nedeniyle intihar etti
Terör gazisi kumar borcu nedeniyle intihar etti
10:27
Voleybolcu Derya Çayırgan’ın da aralarında olduğu 18 kişi uyuşturucu soruşturmasında gözaltında
Voleybolcu Derya Çayırgan'ın da aralarında olduğu 18 kişi uyuşturucu soruşturmasında gözaltında
10:09
Ödül törenine Burcu Esmersoy’un Sinem Ünsal’a yaptığı hareket damga vurdu
Ödül törenine Burcu Esmersoy'un Sinem Ünsal'a yaptığı hareket damga vurdu
09:44
Türkiye’nin yanı başında operasyon için düğmeye basıldı Siviller bölgeden boşaltılıyor
Türkiye'nin yanı başında operasyon için düğmeye basıldı! Siviller bölgeden boşaltılıyor
09:42
Kim bu adamlar İran’dan gelen son görüntü kafa karıştırdı
Kim bu adamlar? İran'dan gelen son görüntü kafa karıştırdı
09:27
Merkez Bankası Başkanı Karahan: Önümüzdeki iki ay dalgalanma olabilir
Merkez Bankası Başkanı Karahan: Önümüzdeki iki ay dalgalanma olabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2026 14:05:31. #7.11#
SON DAKİKA: Sosyal Çürüme Üzerine: Umut ve Uyarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.