Ece Ronay'a ait güzellik merkezini kurşun yağmuruna tuttular

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sosyal medya fenomeni Ece Ronay'a ait güzellik merkezi, kurşunlandı. Olay yerine çok sayıda ekip gönderilirken, Ece Ronay'ın eski eşinin araçlarının sergilendiğinin iddia edildiği oto galeri de dün akşam kurşunlanmıştı.

KURŞUN YAĞMURUNA TUTTULAR

Olay, sabaha karşı Osmanyılmaz Mahallesi İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. Sosyal medya fenomeni Ece Ronay'a ait güzellik merkezi, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kurşunlandı. İş yerinin camları kırılırken, ihbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Polis, şüpheli ya da şüpheli yakalamak için çalışma başlattı.

ESKİ EŞİNİN ARAÇLARININ BULUNDUĞU GALERİ SALDIRIYA UĞRAMIŞTI

Ece Ronay, oto galeri saldırısından bir gün önce paylaştığı videoda, kurşunlanan galeride eski eşinin araçlarının sergilendiğini iddia etmişti. Ronay'ın paylaştığı videoda eski eşinden bahsederek, "2 tane arabası şu an Gebze'de M.A isimli galeride sergileniyor. Korkusundan, o adamlara 'Param yok' demek için, denetimler patlarsa başına iş gelmesin diye arabaları bu galeriye koydu" demişti. Ronay'ın eski eşinin araçlarının sergilendiğinin iddia edildiği oto galeri de dün akşam kurşunlanmıştı.