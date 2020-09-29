Sosyal medya fenomenleri Çanakkale'de kamp yaptı - Son Dakika

Ulusal radyo programcıları ve sosyal medya fenomenleri Çanakkale'ye turistik ziyarette bulunarak kamp yaptı.

AK Parti TBMM Grup Başkanvekili Bülent Turan, konuyla ilgili olarak gazetecilere yaptığı açıklamada, Çanakkale'nin barındırdığı doğal güzellikleri, kadim tarihi, destansı zaferleri ile bir çekim merkezi olduğunu söyledi.

Şehrin, kamp tutkunları için de eşsiz bir alan olduğuna işaret eden Turan, "Çanakkale'miz her alanda olduğu gibi turizm alanında da önemli bir cazibe merkezi. Yatırımlarımız ve projelerimizle Çanakkale'mizin turizm potansiyelini ortaya çıkarmakta kararlıyız. Tüm dünyada olduğu gibi pandemi süreci sektörü olumsuz etkilese de yine de şehrimize turistlerin gelmeye devam etmesi son derece kıymetli. Ülkemizin önemli radyo programcılarını ve sosyal medya fenomenlerini ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduk. Bu tarz etkinliklerin olması şehrin tanıtımına da katkı sunuyor. Misafirlerimizin geziye ilişkin paylaşımları milyonlarca takipçiye ulaşacak. Herkesi şehitler ve destanlar diyarı Çanakkale'mizi görmeye davet ediyoruz." dedi.

Bülent Turan, konukların Ezine ilçesine bağlı Dalyan köyündeki Pembe gölde çadır kamp kurup Alexandria Troas Antik Kenti'ni gezdiklerini, Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel'den de yöre hakkında bilgi aldıklarını sözlerine ekledi.