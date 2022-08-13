Emniyetten alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerince, "Devletin egemenlik alametlerini aşağılama" suçuyla ilgili Bağcılar 'da yürütülen çalışmalarda, yabancı uyruklu bir kişinin Türk bayrağına basarak çektiği videoyu sosyal medya hesabında paylaştığı tespit edildi.

Kaynak: AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Bağcılar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Türk bayrağına basarak video çeken şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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