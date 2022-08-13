Türk bayrağına basarak video çeken şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Türk bayrağına basarak video çeken şüpheli tutuklandı

13.08.2022 16:46
Türk bayrağına basarak video çeken şüpheli tutuklandı

Sosyal medya hesabında Türk bayrağına basarken çektiği videoyu paylaşan yabancı uyruklu şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sosyal medya hesabında Türk bayrağına basarken çektiği videoyu paylaşan yabancı uyruklu şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyetten alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerince, "Devletin egemenlik alametlerini aşağılama" suçuyla ilgili Bağcılar'da yürütülen çalışmalarda, yabancı uyruklu bir kişinin Türk bayrağına basarak çektiği videoyu sosyal medya hesabında paylaştığı tespit edildi.

Yapılan çalışmalarda, paylaşımı yapan şahsın Suriye uyruklu İ.A.B. olduğu tespit edildi.

Bağcılar'da yakalanarak gözaltına alınan şüpheli, "Devletin egemenlik alametlerini aşağılama" suçundan hakkında başlatılan soruşturma kapsamında sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak: AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Bağcılar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türk bayrağına basarak video çeken şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türk bayrağına basarak video çeken şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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