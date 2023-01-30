Sosyal medya iki gündür onu konuşuyor! Melek Mızrak Subaşı yorumlara esprili bir paylaşımla karşılık verdi - Son Dakika
Üye Girişi

Sosyal medya iki gündür onu konuşuyor! Melek Mızrak Subaşı yorumlara esprili bir paylaşımla karşılık verdi

30.01.2023 10:54

Bilecik gezisinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na eşlik eden Bilecik Belediyesi Başkanvekili Melek Mızrak Subaşı iki gündür sosyal medyada gündem oldu. Tarzına övgüler yağan Subaşı, sosyal medyada Game Of Thrones dizisindeki Daenerys Targaryen'a benzetildi. Hakkında yapılan yorumlara teşekkür eden Subaşı, Twitter hesabından esprilere aynı şekilde karşılık vererek "Winter is coming" paylaşımını yaptı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bir dizi ziyarette bulunmak için Bilecik'e gitti. Burada İmamoğlu'nu ağırlayan Bilecik Belediyesi Başkanvekili Melek Mızrak Subaşı ise bir anda sosyal medyanın gündemine oturdu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Tarzıyla dikkatleri üzerine toplayan Subaşı hakkında sosyal medyada onlarca yorum yapıldı. Birçok kullanıcı ise Subaşı'nı, ünlü dizi Game Of Thrones'taki Daenerys Targaryen'a benzetti. Subaşı'nın adı Twitter'da kısa sürede TT oldu.

YORUMLARA ESPRİLİ YANIT

Sosyal medyada kendisi hakkında yapılan yorumlara Subaşı da kayıtsız kalamadı. Twitter hesabından bir paylaşım yapan Subaşı, "İltifatlarınız, esprileriniz ve güzel yorumlarınızı görüyor, herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Unutmadan, Winter Is Coming!" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Bir anda sosyal medyanın gündemine oturdu! Melek Mızrak Subaşı'ndan yorumlara esprili yanıt Bir anda sosyal medyanın gündemine oturdu! Melek Mızrak Subaşı'ndan yorumlara esprili yanıt İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bilecik Valisi'ne yönelik 'Sen bana başka şeyler anlatıyorsun' sözlerine gönderme İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bilecik Valisi'ne yönelik 'Sen bana başka şeyler anlatıyorsun' sözlerine gönderme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Melek Mızrak Subaşı, Bilecik, Subaşı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sosyal medya iki gündür onu konuşuyor! Melek Mızrak Subaşı yorumlara esprili bir paylaşımla karşılık verdi - Son Dakika


Son Dakika
10:48 Sosyal medya iki gündür onu konuşuyor! Melek Mızrak Subaşı yorumlara esprili bir paylaşımla karşılık verdi
10:43 Adana Demirspor'la yollarını ayırıp hemen imzayı attı! Assombalonga altyapısından yetiştiği takımını yadırgamayacak
10:42 Son Dakika! Bakan Dönmez: Elektrik ve doğal gaza mart ayında indirim olabilir
10:40 Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Temininde zorluk yaşanan bazı ilaçların üretimi artırıldı
10:22 Kayıp olduğu düşünülen inekten sahibine büyük sürpriz! Vali de duyarsız kalamadı
10:22 Bir anda sosyal medyanın gündemine oturdu! Melek Mızrak Subaşı'ndan yorumlara esprili yanıt
10:18 Güldür Güldür Show'un Mehtap'ı Meltem Yılmazkaya, müzisyen sevgilisiyle nişanlandı
10:09 Konutta fahiş fiyat incelemesine takıldılar! RADAR 50 bin riskli işlem, 80 bin mükellef tespit etti
10:08 Adana Demirspor'dan ayrılır ayrılmaz imzayı attı! Assombalonga yeni takımını hiç yadırgamayacak
09:59 TCG Anadolu gemisi Yunanistan'ı korkuttu: Çok büyük bir gelişme, Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ın planlarını karmaşık hale getirmek için kullanılabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2023 10:56:08. #1.12#
SON DAKİKA: Sosyal medya iki gündür onu konuşuyor! Melek Mızrak Subaşı yorumlara esprili bir paylaşımla karşılık verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement