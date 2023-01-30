Sosyal medya iki gündür onu konuşuyor! Melek Mızrak Subaşı yorumlara esprili bir paylaşımla karşılık verdi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bir dizi ziyarette bulunmak için Bilecik'e gitti. Burada İmamoğlu'nu ağırlayan Bilecik Belediyesi Başkanvekili Melek Mızrak Subaşı ise bir anda sosyal medyanın gündemine oturdu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Tarzıyla dikkatleri üzerine toplayan Subaşı hakkında sosyal medyada onlarca yorum yapıldı. Birçok kullanıcı ise Subaşı'nı, ünlü dizi Game Of Thrones'taki Daenerys Targaryen'a benzetti. Subaşı'nın adı Twitter'da kısa sürede TT oldu.

YORUMLARA ESPRİLİ YANIT

Sosyal medyada kendisi hakkında yapılan yorumlara Subaşı da kayıtsız kalamadı. Twitter hesabından bir paylaşım yapan Subaşı, "İltifatlarınız, esprileriniz ve güzel yorumlarınızı görüyor, herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Unutmadan, Winter Is Coming!" ifadelerini kullandı.