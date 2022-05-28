"Sosyal Medya" Kanun Teklifi Bu Hafta TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'nda - Son Dakika
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"Sosyal Medya" Kanun Teklifi Bu Hafta TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'nda

28.05.2022 15:21
"Sosyal Medya" Kanun Teklifi Bu Hafta TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'nda

TBMM Genel Kurulu’nda, bu hafta “Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi” görüşülecek. İnternet medyası ve sosyal medyaya yeni yaptırımlar öngören kanun teklifi ise TBMM Dijital Mecralar Komisyonu’nun gündemine gelecek.

TBMM Genel Kurulu'nda, bu hafta "Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi" görüşülecek. İnternet medyası ve sosyal medyaya yeni yaptırımlar öngören kanun teklifi ise TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'nun gündemine gelecek.

TBMM Genel Kurulu'nda, bu hafta; geçtiğimiz perşembe görüşmelerine başlanan "Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi" ele alınacak.

Pazartesi günü saat 13.30'da Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu, 'Çevre Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere toplanacak.

Çarşamba saat 10.30'da Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı temsilcileri, Dijital Mecralar Komisyonu'nda sunum yapacak.

Dijital Mecralar Komisyonu aynı gün saat 13.30'da kamuoyunda "sosyal medya düzenlemesi" olarak bilinen ve internet medyası ile sosyal medyaya yeni yaptırımlar öngören "Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" için "tali komisyon" olarak toplanacak.

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Alt Komisyonu da aynı gün saat 14.30'da Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü, Türkiye Belediyeler Birliği ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası temsilcilerinin sunumlarını dinleyecek.

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Kaynak: ANKA

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