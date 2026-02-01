Sosyal Medya Yasağına Tepki - Son Dakika
Sosyal Medya Yasağına Tepki

01.02.2026 16:10
CHP'li Sevgi Kılıç, 15 yaş altına sosyal medya yasağının gençlerin özgürlüklerini kısıtlayacağını belirtti.

(ANKARA) - CHP Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (CAO) Gençlik ve Spor Politika Kurulu Başkanı Sevgi Kılıç, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 15 yaş altına sosyal medya yasağı öngören düzenlemesine ilişkin, "Bu yaklaşım gençlerin özgürlük alanlarını daraltmakla kalmıyor, Türkiye'nin dijital üretimini ve teknoloji ekosistemini de doğrudan tehdit ediyor. Bu bir sosyal politika değil, merkezi ve keyfi bir idari müdahaledir. 15 yaş altına getirilen toptan sosyal medya yasağı çocukları korumaz. Gençleri güvenli alanlardan koparır, denetimsiz ve kayıt dışı mecralara iter. Gelecek yasakla değil, özgürlükle kurulur" dedi.

Kılıç, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın hazırladığı 15 yaş altına sosyal medya yasağı öngören yasal düzenlemeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 5651 sayılı kanunda yapmak istediği değişiklik, dijital oyunlardan sosyal medyaya kadar tüm alanı kapsayan yeni bir denetim ve sansür düzenidir. Bu yaklaşım gençlerin özgürlük alanlarını daraltmakla kalmıyor, Türkiye'nin dijital üretimini ve teknoloji ekosistemini de doğrudan tehdit ediyor. Bu bir sosyal politika değil, merkezi ve keyfi bir idari müdahaledir. 15 yaş altına getirilen toptan sosyal medya yasağı çocukları korumaz. Gençleri güvenli alanlardan koparır, denetimsiz ve kayıt dışı mecralara iter. BTK'ya yargı kararı olmaksızın verilen geniş yetkiler ise hukuku devre dışı bırakmak anlamına gelir. Gençleri risk olarak gören bu yasakçı anlayış; oyun geliştiricileri, e-sporu ve dijital kültür endüstrilerini zayıflatır ve üretimi geriletir. Bu anlayış, gençlerin yaratıcılığını ve rekabet gücünü törpüleyen bir bakışın ürünüdür. Dijital dünyada ilerleme baskıyla değil, güvenle sağlanır. Gelecek yasakla değil, özgürlükle kurulur."

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
