Alay konusu olan belediye başkanı: İnsan böyle bir videoyu neden paylaşır?

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde İYİ Partili Belediye Başkanı Bora Karakullukçu'nun belediye çalışanları ile çekmiş olduğu garip video sosyal medyada dalga konusu oldu.
Belediye binasına girer girmez odaları tek tek dolaşan ve belediye çalışanlarından İstiklal Marşı'ndan kesitler okumasını isteyen Başkan Karakullukçu'nun videosunun altına "Belediye böyle mi yönetilir? Çalışanlar köle değil", "23 Nisan'da yapılan çocuk gösterilerine benzemiş", "Tuhaf bir şey olmuş", "Kasılmaktan patlayacak" şeklinde yorumlar yapıldı.
